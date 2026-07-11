Лето - время свежих ягод, и одной из самых популярных среди украинцев остается голубика. Она обладает приятным сладким вкусом, хорошо сочетается с различными блюдами и содержит немало полезных веществ.

Когда сезон голубики

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В Украине сезон голубики обычно длится с июля по сентябрь. Именно в этот период ягоды наиболее свежие, ароматные и более доступны по цене. Лучше всего выбирать плотные ягоды с равномерной темно-синей окраской и характерным светлым налетом на поверхности.

Чем полезна голубика

Голубика содержит витамины С, К, группы В, клетчатку и природные антиоксиданты - антоцианы, которые придают ягодам насыщенный синий цвет.

Регулярное употребление голубики способствует:

поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы;• защите клеток от окислительного стресса;• нормальной работе пищеварительной системы благодаря клетчатке; • поддержанию здоровья глаз; • укреплению иммунитета.

Кроме того, голубика является низкокалорийной ягодой и может стать отличным вариантом полезного перекуса.

Сколько голубики можно есть в день

Для большинства здоровых взрослых людей оптимальной считается порция около 100-200 граммов в день. Именно такое количество позволяет получить пользу от ягод без чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему.

Главные истории дня

Людям с сахарным диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит учитывать индивидуальные рекомендации врача относительно количества ягод в рационе.

Простой летний рецепт: творожный десерт с голубикой

Если хочется разнообразить рацион, попробуйте быстрый десерт без выпечки.

Ингредиенты:

150 г творога;• 100 г свежей голубики;• 1-2 столовые ложки натурального йогурта; • чайная ложка меда по желанию.

Способ приготовления:

Смешайте творог с йогуртом до однородной консистенции. Добавьте голубику и аккуратно перемешайте. При желании подсластите небольшим количеством меда.

Такой десерт станет отличным вариантом завтрака или легкого перекуса в течение дня.

Подытожим

Голубика не только вкусная сезонная ягода, но и источник антиоксидантов, витаминов и клетчатки. В сезон стоит включать ее в ежедневный рацион: есть свежей, добавлять в творожные десерты, каши или смузи. Умеренное регулярное употребление поможет сделать летнее меню более разнообразным и полезным.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!