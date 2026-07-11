Блог | Сезонная суперягода: что стоит знать о голубике
Лето - время свежих ягод, и одной из самых популярных среди украинцев остается голубика. Она обладает приятным сладким вкусом, хорошо сочетается с различными блюдами и содержит немало полезных веществ.
Когда сезон голубики
В Украине сезон голубики обычно длится с июля по сентябрь. Именно в этот период ягоды наиболее свежие, ароматные и более доступны по цене. Лучше всего выбирать плотные ягоды с равномерной темно-синей окраской и характерным светлым налетом на поверхности.
Чем полезна голубика
Голубика содержит витамины С, К, группы В, клетчатку и природные антиоксиданты - антоцианы, которые придают ягодам насыщенный синий цвет.
Регулярное употребление голубики способствует:
- поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы;• защите клеток от окислительного стресса;• нормальной работе пищеварительной системы благодаря клетчатке; • поддержанию здоровья глаз; • укреплению иммунитета.
Кроме того, голубика является низкокалорийной ягодой и может стать отличным вариантом полезного перекуса.
Сколько голубики можно есть в день
Для большинства здоровых взрослых людей оптимальной считается порция около 100-200 граммов в день. Именно такое количество позволяет получить пользу от ягод без чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему.
Людям с сахарным диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит учитывать индивидуальные рекомендации врача относительно количества ягод в рационе.
Простой летний рецепт: творожный десерт с голубикой
Если хочется разнообразить рацион, попробуйте быстрый десерт без выпечки.
Ингредиенты:
- 150 г творога;• 100 г свежей голубики;• 1-2 столовые ложки натурального йогурта; • чайная ложка меда по желанию.
Способ приготовления:
Смешайте творог с йогуртом до однородной консистенции. Добавьте голубику и аккуратно перемешайте. При желании подсластите небольшим количеством меда.
Такой десерт станет отличным вариантом завтрака или легкого перекуса в течение дня.
Подытожим
Голубика не только вкусная сезонная ягода, но и источник антиоксидантов, витаминов и клетчатки. В сезон стоит включать ее в ежедневный рацион: есть свежей, добавлять в творожные десерты, каши или смузи. Умеренное регулярное употребление поможет сделать летнее меню более разнообразным и полезным.
Будьте здоровы, красивы и счастливы!