Шаги, формирующие тело супергероя: советы от звездного тренера
Чтобы достичь желаемой физической формы, как у ваших любимых супергероев, важно следить за своими тренировками. В частности, Люк Зокки, который является личным тренером Криса Хемсворта, советуют сосредоточиться на эффективных силовых тренировках и быстром наращивании мышц.
Как он помог актеру подготовиться к роли скандинавского бога грома и что делать, чтобы получить тело, как у Тора? Об этом он рассказал изданию Eat This, Not That.
Силовые упражнения
Для съемки фильма "Тор: Любовь и гром", Крису Хемсворту пришлось много работать, чтобы предстать перед зрителем в отличной форме. Тренировки актера включали тяжелые подъемы в начале занятий, а затем более изолированные упражнения. Кроме того, он постоянно использовал гантели, чтобы поддерживать форму между съемками.
Упражнения для наращивания мышц
Для достижения заметных результатов, Зокки советует выполнять упражнения в правильной форме. Таким образом, начинающим стоит начать с собственного веса и постепенно увеличивать нагрузку, когда сможете сделать по 12-15 повторений. Программа Centr Power, которая была составлена на основе тренировок Хемсворта, адаптируется под уровень физической подготовки каждого человека индивидуально. Кроме того, такая 20-минутная тренировка для всего тела требует минимального оборудования и обеспечивает эффективную нагрузку для достижения заметных результатов.
Как выполнить разминку супергероя:
- Отжимания. Обмотайте резистивную ленту вокруг рук и выполняйте отжимания на коленях или в планке. Сделайте 5 повторений.
- Уровень в наклоне. Встаньте на ленту, наклонитесь вперед и возьмите ее рукой, прижав к бедру. Поднимите руку, сжимая бицепс и спину, делая 5 повторов на каждую сторону.
- Приседания. Работая над ягодицами, наденьте резистивную ленту над коленями, присядьте, будто садитесь на стул и поднимитесь. Выполните 5 повторений.
- Сгибание трицепса. Закрепите ленту сопротивления на предплечье и притяните руку к противоположному плечу. Другой рукой тяните ленту вниз для тренировки трицепса. Повторите для другой руки, выполняя по 5 раз на каждую сторону.
- Сгибание на бицепс. Станьте на колени, разместите ленту под левой ногой, а правой рукой возьмитесь за ее верх и свернитесь. Повторите то же самое с другой стороны, поменяв ноги и руки. Выполните по 5 повторений на каждую руку.
- Обратные выпады. Наденьте ленту опоры над коленями, сделайте выпад назад одной ногой, а затем поменяйте ноги. Выполните по 5 повторений на каждую ногу.
- Боковое поднятие плеч. Наденьте резистивную ленту на руки, прижмите одну руку к телу, а другую поднимайте в сторону, чтобы активировать плечи. Выполните 5 повторений на каждую сторону.
Программа тренировки:
- Отжимания (10 повторений)
- Уровень в наклоне (10 повторений на каждую руку)
- Приседания (10 повторений)
- Сгибание трицепса (10 на каждую руку)
- Сгибание на бицепс (10 повторений на каждую руку)
- Обратные выпады (10 повторений на каждую ногу)
- Боковое поднятие плеч (10 повторений с каждой стороны)
Ранее OBOZ.UA рассказал, о тренировках для мужчин, формирующих накаченные руки.
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