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Шаги, формирующие тело супергероя: советы от звездного тренера

Александра Кошовая
Новости медицины
2 минуты
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Шаги, формирующие тело супергероя: советы от звездного тренера

Чтобы достичь желаемой физической формы, как у ваших любимых супергероев, важно следить за своими тренировками. В частности, Люк Зокки, который является личным тренером Криса Хемсворта, советуют сосредоточиться на эффективных силовых тренировках и быстром наращивании мышц. 

Видео дня

Как он помог актеру подготовиться к роли скандинавского бога грома и что делать, чтобы получить тело, как у Тора? Об этом он рассказал изданию Eat This, Not That.

Силовые упражнения

Для съемки фильма "Тор: Любовь и гром", Крису Хемсворту пришлось много работать, чтобы предстать перед зрителем в отличной форме. Тренировки актера включали тяжелые подъемы в начале занятий, а затем более изолированные упражнения. Кроме того, он постоянно использовал гантели, чтобы поддерживать форму между съемками. 

Упражнения для наращивания мышц

Для достижения заметных результатов, Зокки советует выполнять упражнения в правильной форме. Таким образом, начинающим стоит начать с собственного веса и постепенно увеличивать нагрузку, когда сможете сделать по 12-15 повторений. Программа Centr Power, которая была составлена на основе тренировок Хемсворта, адаптируется под уровень физической подготовки каждого человека индивидуально. Кроме того, такая 20-минутная тренировка для всего тела требует минимального оборудования и обеспечивает эффективную нагрузку для достижения заметных результатов.

Как выполнить разминку супергероя:

  • Отжимания. Обмотайте резистивную ленту вокруг рук и выполняйте отжимания на коленях или в планке. Сделайте 5 повторений.
  • Уровень в наклоне. Встаньте на ленту, наклонитесь вперед и возьмите ее рукой, прижав к бедру. Поднимите руку, сжимая бицепс и спину, делая 5 повторов на каждую сторону.
  • Приседания. Работая над ягодицами, наденьте резистивную ленту над коленями, присядьте, будто садитесь на стул и поднимитесь. Выполните 5 повторений.
  • Сгибание трицепса. Закрепите ленту сопротивления на предплечье и притяните руку к противоположному плечу. Другой рукой тяните ленту вниз для тренировки трицепса. Повторите для другой руки, выполняя по 5 раз на каждую сторону.
  • Сгибание на бицепс. Станьте на колени, разместите ленту под левой ногой, а правой рукой возьмитесь за ее верх и свернитесь. Повторите то же самое с другой стороны, поменяв ноги и руки. Выполните по 5 повторений на каждую руку.
  • Обратные выпады. Наденьте ленту опоры над коленями, сделайте выпад назад одной ногой, а затем поменяйте ноги. Выполните по 5 повторений на каждую ногу.
  • Боковое поднятие плеч. Наденьте резистивную ленту на руки, прижмите одну руку к телу, а другую поднимайте в сторону, чтобы активировать плечи. Выполните 5 повторений на каждую сторону.

Программа тренировки:

  • Отжимания (10 повторений)
  • Уровень в наклоне (10 повторений на каждую руку)
  • Приседания (10 повторений)
  • Сгибание трицепса (10 на каждую руку)
  • Сгибание на бицепс (10 повторений на каждую руку)
  • Обратные выпады (10 повторений на каждую ногу)
  • Боковое поднятие плеч (10 повторений с каждой стороны)

Ранее OBOZ.UA рассказал, о тренировках для мужчин, формирующих накаченные руки.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская