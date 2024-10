Шаги, формирующие тело супергероя: советы от звездного тренера

Чтобы достичь желаемой физической формы, как у ваших любимых супергероев, важно следить за своими тренировками. В частности, Люк Зокки, который является личным тренером Криса Хемсворта, советуют сосредоточиться на эффективных силовых тренировках и быстром наращивании мышц.

Видео дня

Как он помог актеру подготовиться к роли скандинавского бога грома и что делать, чтобы получить тело, как у Тора? Об этом он рассказал изданию Eat This, Not That.

Силовые упражнения

Для съемки фильма "Тор: Любовь и гром", Крису Хемсворту пришлось много работать, чтобы предстать перед зрителем в отличной форме. Тренировки актера включали тяжелые подъемы в начале занятий, а затем более изолированные упражнения. Кроме того, он постоянно использовал гантели, чтобы поддерживать форму между съемками.

Упражнения для наращивания мышц

Для достижения заметных результатов, Зокки советует выполнять упражнения в правильной форме. Таким образом, начинающим стоит начать с собственного веса и постепенно увеличивать нагрузку, когда сможете сделать по 12-15 повторений. Программа Centr Power, которая была составлена на основе тренировок Хемсворта, адаптируется под уровень физической подготовки каждого человека индивидуально. Кроме того, такая 20-минутная тренировка для всего тела требует минимального оборудования и обеспечивает эффективную нагрузку для достижения заметных результатов.

Как выполнить разминку супергероя:

Отжимания. Обмотайте резистивную ленту вокруг рук и выполняйте отжимания на коленях или в планке. Сделайте 5 повторений.

Обмотайте резистивную ленту вокруг рук и выполняйте отжимания на коленях или в планке. Сделайте 5 повторений. Уровень в наклоне. Встаньте на ленту, наклонитесь вперед и возьмите ее рукой, прижав к бедру. Поднимите руку, сжимая бицепс и спину, делая 5 повторов на каждую сторону.

Встаньте на ленту, наклонитесь вперед и возьмите ее рукой, прижав к бедру. Поднимите руку, сжимая бицепс и спину, делая 5 повторов на каждую сторону. Приседания. Работая над ягодицами, наденьте резистивную ленту над коленями, присядьте, будто садитесь на стул и поднимитесь. Выполните 5 повторений.

Работая над ягодицами, наденьте резистивную ленту над коленями, присядьте, будто садитесь на стул и поднимитесь. Выполните 5 повторений. Сгибание трицепса. Закрепите ленту сопротивления на предплечье и притяните руку к противоположному плечу. Другой рукой тяните ленту вниз для тренировки трицепса. Повторите для другой руки, выполняя по 5 раз на каждую сторону.

Закрепите ленту сопротивления на предплечье и притяните руку к противоположному плечу. Другой рукой тяните ленту вниз для тренировки трицепса. Повторите для другой руки, выполняя по 5 раз на каждую сторону. Сгибание на бицепс. Станьте на колени, разместите ленту под левой ногой, а правой рукой возьмитесь за ее верх и свернитесь. Повторите то же самое с другой стороны, поменяв ноги и руки. Выполните по 5 повторений на каждую руку.

Обратные выпады. Наденьте ленту опоры над коленями, сделайте выпад назад одной ногой, а затем поменяйте ноги. Выполните по 5 повторений на каждую ногу.

Наденьте ленту опоры над коленями, сделайте выпад назад одной ногой, а затем поменяйте ноги. Выполните по 5 повторений на каждую ногу. Боковое поднятие плеч. Наденьте резистивную ленту на руки, прижмите одну руку к телу, а другую поднимайте в сторону, чтобы активировать плечи. Выполните 5 повторений на каждую сторону.

Программа тренировки:

Отжимания (10 повторений)

Уровень в наклоне (10 повторений на каждую руку)

Приседания (10 повторений)

Сгибание трицепса (10 на каждую руку)

Сгибание на бицепс (10 повторений на каждую руку)

Обратные выпады (10 повторений на каждую ногу)

Боковое поднятие плеч (10 повторений с каждой стороны)

Ранее OBOZ.UA рассказал, о тренировках для мужчин, формирующих накаченные руки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.