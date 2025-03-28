'Шанс на новую жизнь': 48-летний мужчина с Тернопольщины стал посмертным донором и спас троих человек. Фото

Мужчина с Тернопольщины стал посмертным донором, такое решение приняли родные умершего. Благодаря этому удалось подарить шанс на жизнь трем украинцам.

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Один из реципиентов получил здоровое сердце, еще двое – почки. Подробности раскрыли в Теребовлянской городской больнице.

"На этой неделе в нашей больнице произошло событие, которое является примером человечности, профессионализма и силы сопереживания. У 48-летнего пациента, у которого был диагностирован инсульт, к сожалению, была констатирована смерть мозга. В этой непростой ситуации семья приняла чрезвычайно благородное решение – дать согласие на изъятие органов для трансплантации, чтобы подарить жизнь другим", – говорится в сообщении.

Извлечение органов провели сотрудники больницы в сотрудничестве со специалистами Института сердца и Львовского территориального медицинского объединения. У умершего изъяли сердце и почки, которых очень ждали украинцы с недостатками этих органов.

Сердце посмертного донора было трансплантировано пациенту Института сердца Минздрава Украины, который находился в критическом состоянии.

"Благодаря этому подаренному органу он получил шанс на новую жизнь", – отметили в Теребовлянской городской больнице.

Почки были переданы в Первое медицинское объединение Львова, где их успешно трансплантировали двум пациентам, уже начавшим свое восстановление.

Коллектив Теребовлянской городской больницы выразил благодарность врачам, которые провели диагностику смерти мозга и подготовили пациента к донорству, командам трансплантологов из Киева и Львова, которые осуществили сложные оперативные вмешательства, а также анестезиологам, реаниматологам, операционным и анестезиологическим медицинским сестрам Теребовлянской больницы, обеспечившем слаженную работу на каждом этапе. Медики отметили также роль Украинского центра трансплант-координации за поддержку, организацию процесса и координацию между больницами.

"Отдельная и особая благодарность семье донора, которая в самый сложный момент своей жизни смогла принять решение, что спасло других. Их поступок является примером невероятного благородства и человечности, ведь они, несмотря на свою боль и утрату, сумели подарить шанс на жизнь тем, кто в этом больше всего нуждался. Благодаря их готовности помочь, даже в самых трагических обстоятельствах, три человека получили возможность жить, строить будущее и быть рядом с родными. Мы выражаем им нашу благодарность и уважение, ведь их выбор останется в памяти не только спасенных, но и в сердцах всех, кто причастен к этому важному делу. Это событие еще раз напоминает нам всем, что донорство — это шанс на жизнь, который может изменить судьбу тех, кто в этом нуждается. Вместе мы спасаем жизни!" – подчеркнули медики.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря тому, что 13-летний мальчик и 30-летний мужчина стали посмертными донорами, удалось спасти сразу девять жизней.

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