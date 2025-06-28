Шанс на победу над лейкемией: израильские ученые сделали открытие о раке прямо перед атакой Ирана

Ученые в Израиле сделали революционное открытие о раке прямо перед прилетом ракеты из Ирана. Им удалось узнать новые факты о процессе старения клеток крови, которые ранее были доступны только с помощью болезненного и дорогостоящего анализа костного мозга. Вместе со студентами исследователи спасли из разрушенного здания результаты многолетней работы.

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Как пишет израильское издание "Вести", работа ученых, дающая реальную надежду на победу над лейкемией, увидела свет спустя мгновение после удара Ирана по лаборатории. "Такой сценарий мог случиться только в нашей реальности, в Израиле", – говорится в статье.

Инновационный анализ крови

Профессоры Лиран Шлуш и Амос Танаи из Научного института им. Вейцмана долгие годы изучали изменения крови, чтобы выявить процессы развития лейкемии на ранних стадиях.

Иранская ракета прилетела прямо в здание их лаборатории, угрожая уничтожить все образцы и данные. Образцы удалось спасти, и теперь, когда лаборатория закрыта, исследователи опубликовали свою работу в научном журнале Nature Medicine.

Шлуш и Танаи разработали инновационный анализ крови, который впервые позволяет предсказать скорость старения системы кроветворения без болезненной процедуры извлечения костного мозга.

Исследовательские группы, в состав которых вошли врачи, биологи и специалисты по обработке данных, отслеживали изменения в стволовых клетках, ответственных за кроветворение, в том числе появление генетических изменений в них примерно у трети людей в возрасте старше 40 лет.

Эти изменения не только повышают риск лейкемии, но также связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и другими возрастными болезнями.

"В процессе старения стволовые клетки – клетки, из которых образуются все клетки крови – претерпевают генетические мутации. С годами эти клетки накапливают мутации и постепенно начинают доминировать в системе кроветворения", – объяснил профессор Шлуш, декан медфакультета института им. Вейцмана и научный сотрудник отдела молекулярной клеточной биологии.

Вместо того, чтобы дифференцироваться и производить другие клетки крови, продолжил ученый, они застревают на ранней стадии дифференцировки, просто производят самих себя и не развиваются дальше.

Это снижает выработку нормальных клеток крови и нарушает процесс их производства. Это в итоге вызывает заболевания с очень высокой смертностью, такие как разные виды рака крови.

Проблема в том, что своевременно диагностировать эти заболевания очень сложно – поскольку дефектные клетки расположены глубоко в костном мозге и не могут быть выявлены при регулярных анализах крови.

Поэтому при подозрении на заболевание делают анализ костного мозга – под седацией или местной анестезией. В кости просверливают отверстие для извлечения образца, говорит Шлуш.

Иногда этот тест не дает однозначного ответа и подлежит интерпретации, врачи могут расходиться во мнениях "пытаясь понять, нормальна ли исследуемая клетка".

Новые факты о старении

Ученые решили создать анализ крови, который заменил бы анализ костного мозга. Они сосредоточились на миелодиспластическом синдроме (MDS), развивающемся с возрастом, при котором стволовые клетки системы кровообращения не созревают должным образом в зрелые формы.

Процессор Шлуш и его команда пригласили в институт испытуемых различного возраста, у них взяли образцы крови, выделили образцы редких клеток и проанализировали информацию.

"У пожилого человека эти клетки выглядят иначе, чем у молодого, у мужчины – чем у женщины, и у человека с высоким уровнем липидов крови также наблюдаются отклонения. Мы описали эти клетки, а затем пригласили 80 больных людей и сравнили их клетки со здоровыми. Так мы узнали, чем каждая клетка больного человека отличается от таковой у здоровых людей", – рассказал Шлуш.

Исследование позволило открыть новые факты о самом процессе старения, которые ранее были доступны только с помощью анализов костного мозга.

Результаты работы уже изучаются в рамках масштабного клинического исследования в нескольких медицинских центрах по всему миру.

Результаты многолетних исследований спасали из разрушенной лаборатории

За несколько дней до публикации исследования в лабораторию профессора Шлуша было прямое попадание ракеты Ирана. Материалы отправили еще до атаки, но ущерб угрожал не только исследовательской инфраструктуре, но и результатам работы, чувствительным образцам и данным, собранным за многие месяцы.

Сама лаборатория пострадала меньше, но все здание признано непригодным для использования.

"Когда мы узнали о повреждениях и об отключении электричества, нам стало ясно, что нужно действовать быстро. Все биологические образцы – наши и других исследователей – хранились в морозильных камерах, которые могли перестать работать", – рассказал профессор Шлуш.

Ранним утром, когда появилась возможность, он с группой студентов вошли в разрушенное здание чтобы спасти то, что было возможно.

Исследователи работали часами: извлекали образцы как своей работы, так и исследований коллег.

"Мы просто не переживали за себя, а бегали от морозильной камеры к морозильной камере. Трудно сказать, сколько лет работы могло пойти насмарку. Найти новых испытуемых, повторно собрать образцы – практически невозможно", – говорит Шлуш.

По его словам, помогали все, кто мог. Среди руин ученым удалось сохранить результаты научных работ и сейчас, при всех трудностях, они проводят реорганизацию.

"Это всего лишь небольшая задержка. Мы не останавливаемся", – сказал профессор.

Как писал OBOZ.UA, накануне армия обороны Израиля сообщила о результатах операции "Восходящий лев". По данным военных, поражено более 900 объектов в Иране, в том числе ракетные пусковые установки, авиационные и ракетные производственные объекты. Также было ликвидировано 11 иранских ученых-ядерщиков.

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