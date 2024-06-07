'Шанс окончательно порвать с советской традицией': Ляшко объяснил, какие преимущества для пациентов даст медицинское самоуправление

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект № 10293, направленный на реформирование самоуправления в сфере здравоохранения. Цель этого документа – окончательно разорвать связь с советским наследием в этой сфере.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Законопроект № 10293 вводит новые ограничения для врачей, фармацевтов и специалистов по реабилитации во избежание назначения лекарства под влиянием финансовых стимулов.

"Речь идет о раздаче сувенирной и брендированной продукции, премиях и бонусах, возврате части средств за назначение лекарственных средств конкретного производителя, участие в конкурсах, лотереях, событиях от фармпредставителей в обмен на назначение конкретных лекарственных средств, о подарках и других выгодах. Это все влияет на качество лечения, объективность назначения того или иного лекарства врачом или советов, которые дает фармацевт в аптеке", – отметил Ляшко.

Теперь фармацевты обязаны информировать покупателей об имеющихся аналогах лекарств, сходных по действию, составу или эффективности. Запрещается скрывать информацию о более дешевых аналогах с тем же действующим веществом.

Также будет запрещено выписывать рецепты на бланках фармацевтических компаний, содержащих рекламу или способствующих контролю частоты назначений. Эти ограничения будут распространяться и на медицинские изделия и реабилитационные средства.

Напомним, "Медицинские закупки Украины" объявили первые закупки медицинских товаров по централизованным направлениям 2024 года, доведенным Министерством здравоохранения Украины, с последующим заключением одно- и трехгодичных договоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!