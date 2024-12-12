Шесть полезных пищевых привычек для сохранения здоровья после 50 лет

С возрастом наш организм претерпевает естественные изменения, влияющие на обмен веществ, уровень энергии и общее самочувствие. Поэтому важно уделить особое внимание питанию, которое поддерживает здоровье и помогает сохранить вес в норме.

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Простая корректировка привычек в рационе может значительно улучшить качество жизни после 50 лет. Издание eatthis.com опубликовало шесть ключевых советов от диетологов, которые помогут вам оставаться в форме и чувствовать себя отлично.

Забудьте о модных диетах

Часто популярные диеты обещают быстрые результаты, но их эффект кратковременный, а подход к питанию несбалансирован. В зрелом возрасте организм претерпевает значительные изменения, что затрудняет процесс похудения. Вместо этого следует выбрать более стабильные и здоровые методы поддержания веса. Эксперты советуют сосредоточиться на долгосрочных сменах пищевых привычек, которые принесут положительные результаты для вашего здоровья.

Увеличьте потребление цельнозерновых продуктов

Не стоит опасаться углеводов. Цельнозерновые продукты являются ценным источником клетчатки, которая помогает дольше оставаться сытыми. Это важно для достижения здорового веса, ведь клетчатка также улучшает пищеварение.

Диетолог Кортни Д'Анджело объясняет: "Цельнозерновая крупа богата витаминами группы B, железом, магнием и калием. Они поддерживают организм, обеспечивая необходимыми микроэлементами, и способствуют борьбе с перееданием".

Употребляйте достаточное количество белка

Для поддержания мышечной массы, которая с возрастом уменьшается, белок играет ключевую роль. Рост мышечной ткани ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию жира.

"Белок обеспечивает длительное чувство сытости, помогает контролировать тягу к сладости и способствует общему похудению. Сбалансированное потребление белка – это основа здорового образа жизни после 50", – добавляет Д'Анджело.

Ориентируйтесь на потребление белка в количестве, которое соответствует вашему идеальному весу. К примеру, если ваша цель – 60 кг, старайтесь потреблять около 60 граммов белка в день.

Замените сладости полезными перекусами

Попытайтесь заменить калорийные десерты на продукты с большей пищевой ценностью, к примеру, греческий йогурт, яблоки, овсянка с белком. Это позволяет получить необходимые питательные вещества, снизить количество потребляемого сахара и поддержать стабильный уровень энергии.

"Привычка выбирать полезные перекусы вместо сладостей существенно повлияет на состояние вашего организма", – отмечает Д'Анджело.

Потребляйте продукты со стойким крахмалом

Резистентный крахмал – это особый вид углеводов, способствующий здоровью кишечника и уменьшению жировых отложений вокруг талии. Он содержится в таких продуктах, как овсянка, кешью, бобовые и чечевица.

Диетолог Кара Ландау отмечает: "Устойчивый крахмал способствует лучшей реакции на инсулин, поддерживает здоровье кишечной микрофлоры и помогает достичь плоского живота".

Контролируйте уровень клетчатки в рационе

Клетчатка обеспечивает ощущение сытости, улучшает пищеварение и уменьшает вздутие. Ежедневная норма – 25-30 граммов. Добавляйте в рацион фрукты и орехи, семена и греческий йогурт с пребиотиками.

"Регулярное потребление клетчатки не только помогает достичь плоского живота, но и поддерживает общее здоровье пищеварительной системы", – добавляет Ландау.

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