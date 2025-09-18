Швейцарские ученые разработали метод восстановления мозга после инсульта: как он работает

Трансплантация стволовых клеток может устранить повреждения, вызванные инсультом, выяснили исследователи из Университета Цюриха. Полезные эффекты такой процедуры включают регенерацию нейронов и восстановление двигательных функций, что является важной вехой в лечении заболеваний мозга.

Видео дня

Об этом говорится в статье ScienceDaily, которая освещает результаты исследования. Отмечается, что трансплантация стволовых клеток даже может способствовать восстановлению кровеносных сосудов.

"Это открытие не только вылечило мышей с нарушениями, связанными с инсультом, но и показало, что методы лечения вскоре могут быть адаптированы для людей, что является обнадеживающим шагом к борьбе с одним из самых разрушительных заболеваний в мире", – сказано в сообщении.

Что известно об исследовании швейцарских ученых

Исследование проводили на мышах, перенесших инсульт. Им трансплантировали человеческие нервные стволовые клетки, из которых могут образовываться различные типы клеток нервной системы.

Для своего исследования ученые вызвали у мышей постоянный инсульт, характеристики которого очень напоминают проявления инсульта у людей. Животные были генетически модифицированы таким образом, чтобы они не отторгали человеческие стволовые клетки.

Через неделю после индукции инсульта исследовательская группа пересадила нейронные стволовые клетки в поврежденный участок мозга и наблюдала за дальнейшим развитием, используя различные методы визуализации и биохимические методы.

"Мы обнаружили, что стволовые клетки выжили в течение полного периода анализа, который длился пять недель, и большинство из них трансформировались в нейроны, которые даже взаимодействовали с уже существующими клетками мозга", – сказал Кристиан Такенберг, научный руководитель отдела группы нейродегенерации в Институте регенеративной медицины Цюрихского университета.

Было опубликовано фото коронального разреза мозга мыши после инсульта и трансплантации нервных стволовых клеток. Пунктирный круг обозначает область инсульта, а нейритовые выступы трансплантированных человеческих клеток окрашены в темно-коричневый цвет. Нейриты локально распространились в кору, а также через мозолистое тело в другое полушарие мозга.

Почему это важно

Каждый четвертый взрослый переносит инсульт в течение своей жизни. Примерно половина из них остается с остаточными повреждениями, такими как паралич или нарушение речи, поскольку внутреннее кровотечение или недостаток кислорода необратимо убивают клетки мозга. Пока не существует методов лечения для восстановления таких повреждений.

"Вот почему крайне важно искать новые терапевтические подходы к потенциальной регенерации мозга после заболеваний или несчастных случаев", – отметил Такенберг.

Нервные стволовые клетки имеют потенциал для регенерации тканей мозга, что убедительно продемонстрировала команда под руководством Такенберга и постдокторантки Ребекки Вебер. Они сотрудничали с группой под руководством Руслана Раста из Университета Южной Калифорнии.

При разработке исследований Такенберг уже имел целью клиническое применение на людях. Именно поэтому, например, стволовые клетки изготавливались без использования реагентов, полученных от животных. Это важно для потенциального терапевтического применения на людях.

Еще одно новое открытие заключалось в том, что трансплантация стволовых клеток работает лучше, когда ее проводят не сразу после инсульта, а через неделю, как подтвердило второе исследование. В клинических условиях этот временной промежуток может значительно облегчить подготовку и внедрение терапии.

Какие перспективы применения полученных данных

Несмотря на обнадеживающие результаты исследований, Такенберг предупредил, что еще есть над чем работать.

"Нам нужно минимизировать риски и упростить потенциальное применение на людях", – говорит он.

Группа Такенберга в сотрудничестве с Русланом Растом сейчас работает над своеобразной системой предохранительного выключателя, которая предотвращает неконтролируемый рост стволовых клеток в мозге. Доставка стволовых клеток с помощью эндоваскулярной инъекции, что было бы гораздо практичнее, чем трансплантация мозга, также находится на стадии разработки.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что новое исследование показало, что стволовые клетки человеческого организма, которые участвуют в процессе восстановления органов и тканей, изнашиваются и стареют гораздо быстрее в условиях космоса. Из-за этого длительные космические путешествия человека по Солнечной системе, а тем более за ее пределы, похоже, придется отложить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!