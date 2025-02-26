Недавно соцсетями пронесся мэм – 30-летние тогда и сейчас. Это, по сути, изображение Джейсона Александера и Тимоти Шаламе с подписью: "Быть 30-летним в 80-х" против "Быть 30-летним в 2024 году". На этих фото Шаламе выглядит как сын Александера. Очевидно, что это шутка, однако она имеет зерно истины и оно заключается в том, что сегодня мы благословлены (ну или проклятые решайте сами) действительно действенными технологиями в бьюти-сфере.

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У 2025-му світові тренди в естетичній медицині пропонують грати по-розумному: жодних хаотичних процедур, лише топові технології, що реально працюють.

Ідеальне поєднання глибокого очищення, стимуляція природного колагену та ліфтинг – ось три кроки, які роблять шкіру селебріті сяючою, підтягнутою і "дорогою" в новому році. Вони спробували і увірували.

Тож давайте разом із лікарем дерматологом косметологом Денисом Лебедєвим, розберемось, як тріо нових антивікових процедур, що підкорили Голлівуд: Aqua Pure, Morpheus 8 і FaceTite допомагають шкірі виглядати так, ніби її цілує не тільки дорогий і регулярний догляд, а ще й трохи фотошопу.

Aqua Pure - глибоке очищення та підготовка шкіри до радикального омолодження

"Aqua Pure — це майже ідеальна процедура для догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте. Вона поєднує глибоке очищення шкіри за допомогою вакууму та одночасного введення активних інгредієнтів сироваток, спеціально розроблених для цієї процедури" - каже лікар дерматолог-косметолог клініки Lita Plus, Денис Лебедєв.

Процедуру можна робити кілька разів на місяць, щоб підтримувати шкіру зволоженою, свіжою і доглянутою. Крім того, Aqua Pure чудово підходить як підготовка перед більш серйозними апаратними або ін'єкційними процедурами. Особливо добре робити перед Morpheus 8, про який ми поговоримо далі.

Спеціаліст рекомендує процедуру Aqua Pure двічі на місяць для підтримання оптимального сяючого стану шкіри.

Morpheus 8 - фракційне мікроголкове омолодження шкіри

Morpheus 8 — буквально сестра технології Aqua Pure, адже розробила її та сама передова ізраїльська компанія InMode, яка спеціалізується на високотехнологічних апаратах для естетичної медицини.

Morpheus 8 наступний логічний етап після інтенсивного очищення і зволоження, які зробила Aqua Pure.

"Morpheus 8 - це фракційне мікроголкове омолодження та ліфтинг. Основний принцип цієї процедури — використання мікроголок для стимуляції вироблення колагену в глибокому шарі шкіри - дермі". - розповідає Денис Лебедєв.

Цікаво, що цей метод був науково доведений ще у 90-х роках, численними дослідженнями, які сьогодні можна переглянути на порталі PubMed - базі даних біомедичних публікацій від Національної медичної бібліотеки США (NLM). Туди потрапляють статті з найавторитетніших наукових журналів світу.

"Тож, Morpheus 8 бере цю перевірену технологію і посилює її, - пояснює лікар, - апарат прогріває шкіру в кількох шарах до 70°C, створюючи потужний фундамент для синтезу нового колагену".

Результат процедури видно вже після першого сеансу — шкіра стає більш пружною, підтягнутою та гладенькою. Це ідеальний варіант для тих, хто вже помічає перші вікові зміни на обличчі, шиї, в зоні декольте чи будь де на тілі.

Ще більший кредит довіри процедурі надають Кім Кардаш'ян, Дженніфер Еністон та Хейлі Бібер. Адже ці зірки активно використовують саме цю процедуру у своїх б'юті-рутинах, про що відкрито розказують у соцмережах.

Основні переваги процедури Morpheus 8 :

Покращення еластичності шкіри та зменшення зморшок.

Підтяжка та зміцнення контурів обличчя, шиї та декольте.

Мінімальний реабілітаційний період завдяки малоінвазивному втручанню.

Помітні результати від процедури можна побачити вже за кілька днів, але зазвичай найбільш виражений ефект з’являється через три тижні.

FaceTite - працюємо з формою: радіочастотний ліфтинг та руйнація жирових відкладень

Попередні процедури - справжнє відкриття у покращенні якості шкіри та її зовнішнього вигляду, проте іноді потрібно працювати не тільки з якістю шкіри але із контурами та об'ємами.

Face Tite також розробили у InMode, тому вона може бути чудовим третім фінальним кроком у доповненні із Aqua Pure та Morpheus 8 або як окрема індивідуальна потужна процедура для формування контуру та підтяжки шкіри.

Face Tite навіть називають альтернативою хірургічній ліпосакції. Проте, звісно, коли мова не йде про сильно виражені вікові зміни.

"Принцип роботи Face Tite простий, але ефективний: насадка складається з двох частин — внутрішньої та зовнішньої, і за формою нагадує смичок від скрипки. Внутрішня частина вводиться у підшкірно-жировий шар і нагріває його до 60-70°C, а зовнішня залишається на поверхні та прогріває шкіру до 35-40°C. Це поєднання дає подвійний ефект — жирові клітини розщеплюються, а шкіра в цій зоні стає більш гладенькою та підтягнутою" - каже лікар.

Тож комплексний результат процедури Face Tite — підтягнуте обличчя, покращений контур, скоригований об'єм.

Face Tite також адвокатує Кім Кардаш'ян, яка відома тим, що активно використовує різноманітні апаратні процедури для підтримки молодості шкіри та стрункої фігури. Ще одна амбасадорка технології - акторка Ліза Рінна, яка неперевершено виглядає у 61 рік.

Існує також процедура-близнючка BodyTite, що має схожий вплив тільки не на обличчя, а на все тіло. BodyTite дає подвійний ефект: жирові відкладення розщеплюються, а шкіра в зоні обробки стає пружною і підтягнутою. Процедуру можна робити на животі, стегнах, руках, колінах. BodyTite — це must-have для тих, хто хоче позбутися зайвих об'ємів і при цьому не втратити пружність шкіри.

Сила трьох: комплексний підхід, як нове слово у Anti-age

Таким чином, InMode хакнули старіння, а сучасні лікарі естетичної медицини понесли це світло технологій в маси - користуйтесь.

Денис Лебедєв підсумовує: "Уявіть, що ваша шкіра – це розкішний дім, ну чи храм, адже так кажуть про тіло: спочатку ми ретельно очищуємо його з Aqua Pure, потім зміцнюємо фундамент і оновлюємо структуру з Morpheus 8, а на фінальному етапі підтягуємо і коригуємо контури і "фасади" з FaceTite. На моїй нещодавній практиці саме такий покроковий підхід зараз дає найкращі результати у роботі з anti-age".

Тож, у 2025 му ніяких випадкових процедур – тільки науково обґрунтовані методики, що доповнюють одна одну. Саме тому Aqua Pure, Morpheus8 та FaceTite стали вибором не лише естетичних експертів, а й світових знаменитостей.

Тепер вік не видають ні зморшки, ні в’ялість шкіри. Єдине, що може видати – раптове бажання займатися садівництвом або захоплення якісною оливковою олією. Але ми про це нікому не скажемо.