Сила здорового питания: какие продукты помогут избежать болезней

Здоровье – это самое ценное сокровище, которое нуждается в постоянной заботе и поддержке. Правильное питание играет ключевую роль в профилактике и лечении многих заболеваний.

Видео дня

Издание рассказывает о самых эффективных продуктах, помогающих укрепить иммунитет и поддержать организм в борьбе с болезнями. Узнайте, что стоит есть, чтобы жить дольше, счастливее и без боли.

Лучший продукт для профилактики диабета – ягоды

Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, охватило более 200 000 участников. Оно показало, что потребление фруктов, богатых антиоксидантом антоцианин, связано с меньшим риском развития диабета 2 типа.

Кроме того, эти ягоды помогают контролировать лишний вес. Специалисты рекомендуют употреблять чернику, малину и клубнику, поскольку они содержат много флавоноидов.

Лучший защитник от рака – белый чай

Исследование, опубликованное в 2015 году в журнале "Food Chemistry", свидетельствует, что антиоксиданты в белом чае не только оберегают здоровые клетки от окислительного повреждения, которое может вызвать рак, но и подавляют рост раковых клеток в толстой кишке. И это еще не все – существуют чаи, которые помогают сбросить лишний вес и поддерживать форму.

Кофе – главное средство для здоровой кожи

В исследовании, опубликованном в журнале "The Journal of the National Cancer Institute" в начале 2015 года, анализировали состояние здоровья более 447 000 человек в течение 10 лет. Оказалось, что те, кто выпивал ежедневно четыре и более чашек кофе, имели на 20% меньший риск развития рака кожи, чем те, кто не употреблял кофе вообще. Стоит заметить, что аналогичного эффекта у любителей кофе без кофеина не зафиксировали.

Семена льна – ваш союзник в сохранении здорового сердца

Пища, богатая полезными жирами, которые содержатся в семенах льна, помогает повышать уровень "хорошего" холестерина ЛПВП. К тому же, эти семена являются отличным источником клетчатки, которая защищает сердечно-сосудистую систему.

Чтобы получить максимум омега-3, советуют потреблять молотые семена льна, добавляя их в смузи или каши. Это поможет не только сохранить здоровье, но и похудеть до 7,25 кг за 14 дней.

Цельнозерновые с фруктами – лучших друзей женщин в борьбе с раком молочной железы

Ученые доказали, что ежедневное потребление каждых 10 граммов клетчатки снижает риск развития рака молочной железы у женщин на 7%. Суточной нормы клетчатки легко достичь, съев миску хлопьев с нарезанным яблоком или полстакана малины – это даст 18 граммов клетчатки.

Йогурт с низким содержанием жира – средство №1 для контроля артериального давления

Исследование, проведенное с участием более 2000 взрослых, показало, что люди, которые получали примерно 2% суточной калорийности из йогурта, имели более низкий риск развития гипертонии, чем те, кто употреблял менее полезные йогурты.

Многие йогурты содержат калий – известное средство для снижения давления. Например, 225-граммовая упаковка органического йогурта дает до 11% суточной нормы калия, что больше, чем в одном небольшом банане.

1% молоко – помощник в борьбе с раком легких

Согласно исследованиям Гарвардского университета, пациенты с раком легких, которые получали самую высокую дозу витамина D, имели лучшие шансы на выживание. Молоко является отличным источником этого витамина, но важно, чтобы оно содержало не менее 1% жира. Витамин D – жирорастворимый, поэтому в обезжиренном молоке он плохо усваивается.

Черная фасоль – эффективный способ снизить холестерин

Черная фасоль богата растворимой клетчаткой – тип клетчатки, который организм способен переваривать. Это вещество помогает снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, а также общий холестерин.

Чтобы получить эффект, следует потреблять не менее 5 граммов растворимой клетчатки в день – примерно полстакана черной фасоли покрывает половину этой нормы.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие продукты помогут укрепить мышцы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.