Синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых: симптомы и последствия

Основные черты нашего характера, модели общения и способы разрешения различных ситуаций закладываются еще в раннем детстве. Кроме того, с ним иногда связана и склонность к определенным проблемам со здоровьем. Многие считают, что проблемы с концентрацией внимания и контролем за своим поведением возникают только у детей. Однако это не совсем так. Во взрослом возрасте человек может иметь поведенческие расстройства, например синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

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Дети с СДВГ не всегда могут сконцентрироваться или овладеть своей энергией без посторонней помощи. У взрослых проявления могут быть не столь явными, поэтому и не диагностироваться вовремя. Издание FamilyDoctor.org рассказало, как не упустить симптомы заболевания и помочь себе их преодолеть.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности – это совокупность нарушений поведения, во время которой человек испытывает трудности с концентрацией внимания, собственной импульсивностью и гиперактивностью. Взрослые лучше детей пытаются преодолеть проявления синдрома, поэтому диагноз им устанавливается реже.

Какие симптомы СДВГ у взрослых?

Некоторые взрослые даже не подозревают, что имеют синдром дефицита внимания и гиперактивности. В отличие от детей с годами их гиперактивность несколько уменьшается, и они просто полагают, что имеют проблемы с решением определенных вопросов и воспринимают их как индивидуальную черту своего характера.

В то же время специалисты утверждают, что можно говорить о наличии синдрома, если у вас 6 или более следующих симптомов:

Трудности с выполнением инструкций;

Переход к новому делу, не завершив предыдущего;

Частая потеря вещей;

Отсутствие внимания к деталям;

Трудности с концентрацией внимания на занятиях или работе;

Неорганизованность и забывание;

Проблемы с планированием вперед;

Постоянное отвлечение;

Импульсивность и вспыльчивый характер.

Кроме того, человек может постоянно находиться в движении или беспрестанно говорить, мешать другим людям, быть нетерпеливым и принимать решения, не обдумывая их.

Что вызывает СДВГ?

Как правило, даже если синдром дефицита внимания и гиперактивности проявляется во взрослом возрасте, задатки поведенческого расстройства начинаются в раннем детстве и развиваются с годами. Некоторые взрослые замечают за собой симптомы СДВГ только тогда, когда их детям установлен этот диагноз.

У людей с этим синдромом в некоторых частях мозга не производится достаточное количество химических веществ, отвечающих за организацию мыслей. Именно это называют основной причиной СДВГ.

Кроме того, к факторам, которые могут провоцировать развитие синдрома, относят генетику, курение или злоупотребление психоактивными веществами во время беременности, влияние токсинов из окружающей среды, низкий вес при рождении, травму головного мозга.

Как диагностировать СДВГ?

Следует отметить, что в течение жизни у большинства людей иногда могут возникать состояния, похожие на поведенческое расстройство, однако это не значит, что у вас СДВГ. Это могло быть связано с временными трудностями или вызвано определенной ситуацией. Однако если симптомы длятся более 6 месяцев и становятся настолько серьезными, что мешают всем сферам вашей жизни, следует обратиться к специалисту.

Диагностика у взрослых может быть осложнена тем, что симптомы СДВГ могут частично присутствовать и при других проблемах с психикой, например чрезмерной тревожности или депрессии.

Иногда СДВГ мог быть не установлен в детстве, что и привело к его проявлениям во взрослом возрасте. Для постановки диагноза врач проведет детальную беседу по поводу общего состояния вашего здоровья, образа жизни и имеющихся жалоб.

Как облегчить симптомы СДВГ?

Если не лечить синдром дефицита внимания и гиперактивности, он может приводить к многочисленным проблемам, например плохой успеваемости, безработице, проблемам с законом, нестабильным отношениям, злоупотреблениям алкоголем или другими веществами, несчастным случаям, низкой самооценке и т.д.

Современная медицина предлагает несколько вариантов лечения СДВГ.

Терапия. Она может включать групповое или индивидуальное консультирование, которые помогут контролировать провоцирующие факторы, научиться лучшей организации времени и решению проблем, улучшить отношения с близкими и предотвратить импульсивное поведение.

Медикаменты. Для облегчения симптомов СДВГ врач может предложить прием психостимуляторов, оказывающих успокаивающее действие, снижающих гиперактивность и улучшающих концентрацию и внимание. Следует отметить, что любые препараты могут иметь побочные эффекты, поэтому лечение должно проводиться под контролем специалистов.

Изменение образа жизни. Важно самостоятельно стремиться улучшить свои симптомы. Попытайтесь планировать дела заранее и придерживаться запланированного. Не принимайте поспешные решения, обдумывайте слова и действия. Соблюдайте правильное питание, полноценно отдыхайте и избегайте факторов, приводящих к негативным последствиям.

Как видим, синдром дефицита внимания и гиперактивности может негативно влиять на разные сферы жизни. Взрослые иногда нуждаются в помощи даже больше детей. Однако они способны лучше понимать свое состояние и контролировать свои эмоции. Своевременное выявление проблемы и соблюдение определенных правил поможет создать социальные связи, коммуникацию и улучшить свое здоровье.

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