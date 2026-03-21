Сколько часов сна на самом деле нужно женщинам: объяснение эксперта

Многие женщины даже не подозревают, что спят меньше мужчин и чаще просыпаются ночью. Постоянные стрессы, домашние обязанности и забота о детях часто нарушают сон и снижают уровень энергии.

Потребности во сне меняются в зависимости от возраста и жизненного этапа – во время беременности или менопаузы организм требует особого внимания. Эксперт по сну объясняет parade.com, сколько часов отдыха необходимо женщинам в разные периоды жизни.

Стресс, ночное укачивание детей или рабочие электронные письма после долгого дня – именно это часто нарушает сон женщин. Поэтому логичный вопрос: сколько женщине действительно нужно спать? Ответ зависит от возраста и жизненного этапа – во время беременности или менопаузы потребности во сне меняются.

Сон для женщин 20-30 лет

"Женщинам в этом возрасте обычно нужно от 7 до 9 часов сна за ночь. Это оптимально для когнитивной деятельности, гормонального баланса и эмоциональной стабильности", – говорит эксперт по сну Дебора Ли.

Эти годы часто насыщены работой, строительством карьеры и поддержкой семейных, дружеских и романтических отношений. Многие женщины также начинают рожать детей, что делает сон еще более важным для устойчивости к стрессу и метаболического здоровья. "Если спать менее шести часов в сутки регулярно, это может повлиять на здоровье, повысить тревожность и способствовать набору веса", – предупреждает она.

Во время беременности организм нуждается в еще большем отдыхе. "Энергия истощается быстрее, особенно в первом триместре. Некоторым нужны до 12 часов сна в сутки", – отмечает Ли. Недосыпание в третьем триместре связано с более длительными родами и более высоким риском кесарева сечения, по данным Journal of Clinical Sleep Medicine.

Сон во время менопаузы (40-50 лет)

Количество сна не меняется, но его качество может ухудшаться из-за гормональных колебаний. "Женщины могут просыпаться чаще и раньше, чувствовать меньшую бодрость, даже если они проводят в постели столько же времени", – объясняет Ли.

Перепады настроения, тревога, ночное потоотделение и приливы могут мешать отдыху. Исследование 2025 года показало, что от 13 до 47% женщин в перименопаузе и 30-60% в менопаузе испытывают бессонницу. Если сон постоянно нарушен, врач может предложить гормональную терапию, которая часто улучшает отдых в течение 1-3 месяцев.

Сон в постменопаузе

После 60 лет структура сна меняется. Хотя женщинам все еще нужны 7-9 часов в сутки, это время часто делится на короткий ночной сон и дневной отдых. "Многие люди чувствуют, что не высыпаются, хотя компенсируют это дремотой днем", – говорит доктор Ли.

С возрастом люди обычно ложатся спать раньше и просыпаются раньше. Сон становится легче из-за сокращения медленноволнового восстановительного сна и фазы быстрого сна, связанной со сновидениями и обработкой памяти.

Общие советы для всех возрастных групп

Эксперт по сну подчеркивает: здоровые привычки важны в любом возрасте. Это включает отказ от алкоголя и еды перед сном, ограничение кофеина вечером и расслабляющий режим без экранов. Такие привычки помогают минимизировать нарушения сна. Помните: качественный сон – ключ к здоровью сегодня и в будущем.

