Сколько воды нужно пить во время ходьбы: советы диетолога

Во время ходьбы организм также теряет жидкость, поэтому важно не забывать о воде даже при умеренных физических нагрузках. Недостаточная гидратация может сказываться на самочувствии, уровне энергии и работоспособности.

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В то же время потребность в воде зависит от продолжительности и интенсивности тренировки. Издание eatthis.com рассказывает, сколько жидкости следует пить во время ходьбы и какие простые привычки помогут поддерживать водный баланс в течение дня.

Для обычной гидратации диетолог Бриджит Цейтлин советует ориентироваться как минимум на восемь стаканов воды по 227 мл в день. Это базовое количество, необходимое для нормального физического и когнитивного функционирования. Однако во время тренировок или длительных прогулок этого может быть недостаточно.

Сколько воды пить во время ходьбы?

Не каждая физическая нагрузка одинаково влияет на потребность организма в жидкости. Если речь идет о быстрой ходьбе, йоге или гольфе, то есть об умеренной активности, во время которой вы не теряете значительное количество пота, стоит добавлять примерно один стакан воды на каждый час занятий.

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"Для любых занятий, таких как быстрая ходьба, гольф, йога – занятий, во время которых вы активны, но не обязательно теряете много лишней воды, – старайтесь выпивать один дополнительный стакан воды за каждый час тренировки", – объясняет Цейтлин.

При более интенсивных нагрузках потребность в воде будет выше. Во время бега, спиннинга или высокоинтенсивных интервальных тренировок специалист рекомендует дополнительно выпивать два-три стакана воды каждые 45–60 минут активности.

Таким образом, если вы ежедневно быстро ходите примерно час, общее количество воды может составить около девяти стаканов по 227 мл в сутки. Если же тренировки более интенсивные, жидкости понадобится больше. Общий ориентир для активных дней – примерно 10–12 стаканов воды в день.

Если вам сложно регулярно пить достаточное количество жидкости, можно воспользоваться несколькими простыми привычками.

Начинайте день со стакана воды

Один из самых простых способов увеличить потребление жидкости – выпивать воду сразу после пробуждения.

"Держите стакан воды у кровати и выпейте его полностью, как только проснетесь", – советует Цейтлин.

Так вы сразу сделаете первый шаг к своей суточной норме еще до завтрака. Особенно это актуально в те дни, когда запланирована тренировка или длительная прогулка.

Свяжите употребление воды с приёмами пищи

Еще один удобный метод – сделать воду частью каждого основного приема пищи. По рекомендации диетолога, можно выпивать примерно по два стакана во время завтрака, обеда и ужина.

В таком случае всего три основных приема пищи помогут приблизиться к необходимому количеству жидкости. Добавьте ещё один стакан во время перекуса – и поддерживать водный баланс станет значительно проще.

Сделайте воду вкуснее

Если обычная вода кажется вам слишком пресной, её вкус можно изменить с помощью натуральных продуктов.

"Я люблю добавлять в воду замороженные ягоды – они служат и кубиками льда, и усилителями вкуса, когда тают", – делится Цейтлин.

Также в воду можно добавить дольки лимона, лайма, апельсина или огурца. Это простой способ разнообразить напиток без необходимости добавлять сахар.

При этом диетолог не советует без необходимости полагаться на спортивные напитки и ароматизированные гидратационные смеси. "Обычная H2O – это всё, что вам нужно, если вы не профессиональный спортсмен или олимпиец", – отмечает она.

Чай и газированная вода тоже могут помочь

Не обязательно получать всю жидкость исключительно из обычной воды. Несладкий чай – как горячий, так и охлажденный – также может учитываться в общем потреблении жидкости.

"Имейте в виду, что несладкий чай – горячий или холодный – также считается водой", – говорит специалист.

Поэтому чашку чая можно выбрать вместо привычного послеобеденного кофе, если хочется разнообразить напитки в течение дня. Кроме того, неароматизированная газированная вода также может быть альтернативой обычной негазированной.

Главное – регулярно поддерживать водный баланс, а во время физической активности учитывать дополнительную потребность организма в жидкости. Количество воды следует корректировать в зависимости от интенсивности нагрузки, ее продолжительности и того, насколько сильно вы потеете.

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