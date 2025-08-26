Сколько яиц на самом деле безопасно съедать ежедневно: объясняем детали

Яйца давно считаются одним из самых популярных продуктов в мире благодаря своей питательности и универсальности в приготовлении. Они содержат ценные витамины, минералы и антиоксиданты, которые положительно влияют на здоровье.

В то же время ученые предостерегают: чрезмерное их потребление может иметь и нежелательные последствия для организма. Именно поэтому важно знать, где проходит граница между пользой и риском, пишет eatthis.com.

В желтках содержится лютеин – каротиноид, родственный бета-каротину, известный своими антиоксидантными свойствами. Доказано, что он способствует сохранению здоровья глаз, снижает риск развития катаракты и может облегчить проявления возрастной макулярной дегенерации (ВМД).

Еще один аргумент в пользу яичного желтка – это богатый состав микронутриентов. Он обеспечивает организм витаминами группы B, фосфором и селеном. Но в то же время есть фактор, который заставляет многих относиться к этому продукту с осторожностью: высокое содержание холестерина. В одном яйце содержится около 200 миллиграммов холестерина, что даже больше, чем в четвертьфунтовом бургере с беконом и сыром из "МакДональдс", где его всего 115 миллиграммов.

Кроме того, яйца содержат и насыщенные жиры, а сочетание продуктов с повышенным уровнем холестерина и насыщенных жиров уже давно считается фактором риска для сердца и сосудов. В 2010 году в Canadian Journal of Cardiology было опубликовано исследование, согласно которому люди, регулярно употребляющие яйца, имели примерно на 20% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако не все так однозначно. Ученые отмечают, что холестерин из пищи, в частности из яиц, не всегда прямо влияет на уровень холестерина в крови. Дело в том, что печень сама производит холестерин и может корректировать его количество в зависимости от того, сколько вы получаете с пищей. Именно поэтому у большинства людей после употребления яиц уровень холестерина не возрастает.

Одно из исследований показало: у 70% людей яйца вообще не повлияли на показатели холестерина, тогда как у остальных 30% наблюдалось небольшое повышение общего и "плохого" холестерина (ЛПНП). Если вы употребляете по два яйца два-три раза в неделю – для здоровья это безопасно. Но когда рацион включает по 3-4 яйца ежедневно, могут появиться проблемы. В таком случае лучше проконсультироваться с диетологом, чтобы получить индивидуальные советы, соответствующие именно вашим потребностям.

