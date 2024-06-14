Скрабы для волос: как сделать и использовать

Существуют также скрабы для лица, губ и ног, но вы слышали о скрабах для волос? Его цель – удалить ороговевшие клетки кожи, но из волосистой части головы.

Если вы сталкивались с такими проблемами, как акне на коже головы, или страдаете чрезмерным накоплением жира, тогда вам следует использовать скраб для волос. Мы собрали краткую информацию о них.

Что такое скрабы для волос?

Скрабы для волос разработаны специально для кожи головы, чтобы придать волосам здоровый, блестящий и гладкий вид.

Скрабы для кожи головы обеспечивают глубокую очистку и отшелушивание, удаляя пот, грязь, перхоть, избыток жира или любые другие остатки, накапливающиеся у корней волос.

Определите свой тип кожи головы, прежде чем покупать скраб для волос

Крайне важно знать свой тип кожи головы, прежде чем покупать скраб для волос. У вас может быть сухая, жирная, зудящая или чувствительная кожа головы.

Жирная кожа головы нуждается в скрабе, содержащем цинк и химические пилинги BHA, тогда как сухая кожа головы нуждается в скрабе с витамином B-5 для питания. Скрабы, содержащие древесный уголь и масло чайного дерева, лучше всего подходят для кожи чешущегося головы.

Как использовать скраб для волос?

Рекомендуется использовать скраб для волос как минимум дважды в неделю, в зависимости от того, сколько жира накапливается на коже головы.

Важно использовать скраб перед мытьем головы. Затем следуйте за ним с хорошим очищающим шампунем и кондиционером. Избегайте нанесения скраба на влажные волосы, поскольку это ослабляет их действие.

Кокосовый и медовый скраб

Скрабы для волос можно легко приготовить дома из простых ингредиентов. Чтобы приготовить кокосово-медовый скраб, нужно смешать 1/4 стакана кокосового масла с столовой ложкой меда, 3/4 стакана сахара и одной столовой ложкой яблочного уксуса.

Нанесите эту смесь и мягко потрите кожу головы, а через 10 минут смойте очищающим шампунем.

Скраб из авокадо и гималайской морской соли

Питательные свойства авокадо и гималайской морской соли делают ваши волосы блестящими и здоровыми.

Смешайте одну столовую ложку морской соли гималайской с одной чайной ложкой сахара, одной чайной ложкой кокосового масла и одной столовой ложкой масла авокадо. Нанесите эту смесь на кожу головы и мягко помассируйте. Затем, через несколько минут, промойте волосы мягким шампунем.

Скраб из авокадо, чайного дерева и коричневого сахара

Смешайте 1/2 чайной ложки коричневого сахара с одной чайной ложкой масла авокадо и двумя каплями чайного дерева, а затем нанесите на кожу головы. Оставьте на несколько минут, а затем смойте шампунем для здоровых, сильных и блестящих волос.

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