Скрытые симптомы: как ваши стопы могут сигнализировать о диабете

Проблемы со стопами часто кажутся пустяковыми, однако иногда они могут указывать на серьезные нарушения в организме. Одним из таких малозаметных, но опасных симптомов являются трещины на пятках.

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Специалисты предупреждают: не стоит игнорировать сигналы, которые подает наше тело. Некоторые из них могут свидетельствовать о недиагностированном диабете и требуют немедленного внимания, отмечает express.co.

Фармацевт Ниам Макмиллан отмечает, что существуют определенные сигналы, которые подает организм через состояние стоп, и их не стоит игнорировать – особенно, если вы еще не проходили обследование на наличие диабета.

"Состояние ваших ног может многое рассказать об общем здоровье. Иногда на первый взгляд незначительные симптомы могут быть признаком более серьезной проблемы. Если вы не проверялись на диабет, но замечаете подобные изменения, обязательно проконсультируйтесь с врачом", – объясняет Ниам.

Потенциальные сигналы диабета, которые проявляются через состояние стоп

Медленное заживление порезов или язв

Если маленькие царапины, мозоли или ранки на ногах остаются незаживающими дольше, чем обычно, это может быть тревожным знаком.

"Когда заживление происходит очень медленно, это может свидетельствовать о нарушении кровообращения в ногах – типичное осложнение при диабете. Недостаточный приток крови затрудняет регенерацию тканей и повышает риск возникновения осложнений", – говорит Ниам.

Онемение, покалывание или жжение в ногах

Один из типичных признаков диабета – периферическая нейропатия, то есть поражение нервных окончаний, вызванное чрезмерным уровнем глюкозы в крови.

"Люди могут чувствовать покалывание, потерю чувствительности или жжение в ступнях. Часто эти симптомы появляются постепенно и остаются незамеченными на ранних стадиях, но именно они являются первым сигналом повреждения нервов. Поэтому их нужно обязательно обсудить с медицинским специалистом", – отмечает фармацевт.

Покраснение, воспаление или признаки инфекций

Даже незначительные трещины или раны на стопах могут быстро осложниться, особенно у людей с диабетом.

"Если вы замечаете покраснение, отек, локальное повышение температуры или другие признаки воспаления вокруг раны на ноге, не откладывайте визит к врачу", – предупреждает Ниам.

Что делать, если вы заметили эти симптомы?

Если у вас проявляются любые из перечисленных симптомов, особенно в сочетании с такими признаками, как постоянная усталость, жажда или частые позывы к мочеиспусканию, стоит как можно быстрее обратиться к врачу.

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