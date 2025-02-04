Скрытый враг энергии: почему постоянная усталость может быть вызвана дефицитом витамина B

Чувство постоянной усталости может быть не только следствием напряженного графика или недостатка сна, но и сигналом о дефиците важных витаминов. Одним из ключевых элементов, влияющих на уровень энергии и общее самочувствие, есть витамины группы B, особенно B12.

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Его недостаток может вызвать серьезные проблемы – от хронической слабости до нарушений работы нервной системы. Чтобы лучше понять, как распознать дефицит витамина B и что делать, чтобы вернуть себе энергию и бодрость, издание eatthis.com обратилось к врачу профилактической медицины Седрины Колдер и диетологу Сидни Грин.

Признаки дефицита витамина В

"Наиболее распространенным является дефицит витамина B12", – объясняет Седрина Колдер.

Витамины группы B включают восемь различных видов: B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин), B7 (биотин), B9 (фолиевая кислота) и B12 (кобаламин).

Недостаток витамина B12 может вызвать разные проблемы. И первое – это сильная усталость, одышка, ускоренное сердцебиение. Это связано с тем, что дефицит B12 снижает уровень эритроцитов в крови.

Также может быть онемение или покалывание конечностей. Витамин В12 играет ключевую роль в работе нервной системы, потому его дефицит может вызвать эти симптомы.

Колдер отмечает, что низкий уровень В12 может вызвать раздражение, потерю памяти, а иногда даже депрессию. А диетолог Грин объясняет, что дефицит В12 может приводить к образованию трещин в уголках рта или воспалению языка.

Кто в группе риска?

Некоторые люди имеют повышенный риск развития дефицита витамина B12:

Пожилые люди. "С возрастом организм хуже усваивает витамин B12 из продуктов", – отмечает Грин.

Вегетарианцы и веганы. Поскольку B12 содержится только в продуктах животного происхождения, придерживающиеся растительной диеты особенно уязвимы. Колдер подчеркивает, что беременные или кормящие женщины-веганы должны принимать добавки, чтобы обеспечить здоровье как свое, так и ребенка.

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Операции на желудке или кишечнике, а также некоторые заболевания могут осложнять усвоение витамина B12.

Те, кто злоупотребляет алкоголем. По словам Грин, регулярное употребление алкоголя влияет на усвоение питательных веществ, что может приводить к недостатку витаминов группы B.

Как восполнить уровень витамина B?

Для повышения уровня витамина B специалисты рекомендуют добавить в рацион продукты, богатые этими витаминами.

"Ешьте больше мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов и яиц. Также многие крупы и злаки обогащаются витаминами группы B", – советует Колдер.

Если ваш рацион исключает продукты животного происхождения, обязательно принимайте добавки из B12. Грин советует веганам комплекс витаминов группы В, также содержащий железо. Она добавляет, что оральные контрацептивы могут снижать уровень B2, B6 и B12, поэтому рекомендует принимающим женщинам консультироваться с врачом относительно приема добавок.

"Если вы чувствуете внезапное падение энергии или перепады настроения, поговорите со своим врачом", – отмечает Грин.

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