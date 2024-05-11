Скульптурные плечи у женщин: упражнения, корректирующие верхнюю часть тела

Тренерованные плечи выглядят подтянуто и легче переносят нагрузку на верхнюю часть тела. Если вы на этапе формирования своей фигуры и хотите создать изящный силуэт плеч, то вам не обойтись без специальных упражнений на эту область тела.

Такие упражнения позволят женщине быть более выносливой, уменьшить вероятность получить травму во время ежедневной деятельности и убрать лишний объем в раках. Какие упражнения подходят новичкам, узнавали в OBOZ.UA.

Жим плеча стоя: 3 подхода по 15 повторений

Возьмите гантели в каждую руку и встаньте прямо. Поднимите руки параллельно полу так, чтобы предплечья были под углом 90 градусов с плечами. Ладони должны смотреть вперед. Затем нужно поднять руки и над головой и держать эту позу.

Боковая планка: 3 подхода с каждой стороны

Лягте на правую сторону, правое предплечье должно находиться под углом 90 градусов, а левая рука на талии. Далее, балансируя на правой руке, приподнимите бедра так, чтобы шея была на одной линии с позвоночником. Такую позу надо удерживать 30 секунд, после чего повторить с другой стороны.

Разгибание трицепса над головой: 2 подхода по 12 повторений

Возьмите гантели, держите их так, чтобы обе ладони были на внутренней стороне верхней гантели. Поднимите обе руки над головой и не двигая руками, опустите предплечье так, чтобы гантель оказалась за шеей. Удерживайте эту позу 30 секунд.

Отжимание: 3 подхода по 10 повторений

Займите базовое положение с руками прямо под плечами. Во время упражнения должны быть привлечены мышцы пресса и бедер. Следите за тем, чтобы корпус был параллелен полу, согните локти и опустите тело к полу.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, что следует знать для начинающих, которые планируют заняться силовыми тренировками.

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