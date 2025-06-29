Сладкая ловушка: какое печенье на самом деле вредит фигуре

Печенье – любимое лакомство многих людей, которое трудно исключить из рациона. Однако не все виды печенья одинаково безопасны для здоровья и фигуры.

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Некоторые из них могут скрыто способствовать набору веса. Диетолог Лиза Янг рассказала eatthis.com, какое печенье стоит убрать из рациона, если вы заботитесь о своей талии.

По словам Лизы Янг наиболее вредным для фигуры является сэндвич-печенье.

"Это печенье – чрезвычайно обработанный продукт, который содержит немало нежелательных компонентов", – объясняет Янг.

Если вам когда-то казалось странным, что такое печенье может лежать у вас в шкафчике месяцами и не портиться, то причина – в большом количестве добавленного сахара. Такой сахар производители умышленно включают в рецептуру, чтобы сделать продукт более сладким и продлить срок его хранения.

Классическое сэндвич-печенье – это две тонкие вафли, между которыми находится сладкая начинка. И вафли, и кремовая масса могут иметь разные вкусы: от ванильного до лимонного или шоколадного.

Хотя на вид это лакомство, которое будто создано для наслаждения, в составе – сплошная "химия". Регулярное потребление такого продукта может вызвать серьезные проблемы со здоровьем: от преждевременного старения кожи до развития диабета 2 типа и, бесспорно, – накопления лишних килограммов.

"Большинство людей даже не догадываются, сколько лишних калорий, сахара и жира получают из подобного печенья. Начинка, к тому же, – это отдельный источник кукурузного сиропа и синтетических веществ", – отмечает Янг.

Исследование Принстонского университета продемонстрировало, что употребление кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы приводит к более быстрому и сильному набору веса, чем обычный столовый сахар. Более того, долговременное его потребление способствует чрезмерному накоплению жира – преимущественно в области живота.

Специалисты из Гарвардской школы общественного здоровья рекомендуют обращать внимание не только на кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, но и на другие типы добавленного сахара. В частности, стоит остерегаться ингредиентов, носящих названия: коричневый сахар, патока, мед, инвертированный сахар, солодовый сироп, фруктовые концентраты, кукурузный подсластитель, а также все соединения, заканчивающиеся на "-оза" (глюкоза, фруктоза, лактоза, декстроза, мальтоза, сахароза).

В большинстве сэндвич-печенья в составе есть именно такие виды сахаров – переработанные, вредные и неестественные для организма. Так что если вы стараетесь избегать лишних сантиметров на талии, лучше не включать в рацион ультраобработанные десерты с подобным составом.

Но что же делать, если иногда очень хочется чего-то сладкого?

"Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени побаловать себя печеньем. Но лучше приготовить его дома – так вы сможете контролировать и порцию, и состав", – советует Лиза Янг.

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