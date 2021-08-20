Сладкие напитки могут сократить продолжительность жизни – результаты исследования

Чрезмерное употребление сладкими напитками пагубно влияет на здоровье и может сократить продолжительность жизни. Человек может умереть от тяжелых заболеваний.

Об этом сообщили ученые из Калифорнийского университета (США), передает PubMed. В своей научной работе были изучены данные более 100 тысяч женщин с 1995 по 2015 год. Средний возраст исследуемых – 53 года.

Ученые рассказали, что за время наблюдений у женщин не было сердечно-сосудистых, онкологических болезней или диабета. Их главной задачей было рассказывать, какие безалкогольные напитки они пили чаще всего. Итоги исследования показали, что через два десятка лет более 14 тысяч женщин скончались от сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний.

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Была установлена связь между ухудшением здоровья и напитками с высоким содержанием сахара – более семи порций в неделю безалкогольных напитков с чрезмерной калорийностью.

Риск преждевременной смерти оказался выше у женщин, которые ежедневно пили морсы, сладкую воду, кофе и чай.

Как сообщал OBOZREVATEL, зеленый чай и кофе снижают риск смерти у пациентов больных диабетом.