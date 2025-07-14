Смертельная щепотка: как привычка досаливать еду сокращает вашу жизнь

В погоне за долголетием люди все больше обращают внимание на свой образ жизни и питание. Даже незначительные ежедневные привычки могут оказать серьезное влияние на состояние здоровья.

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Одной из таких привычек является частое добавление соли в блюда. Новое исследование указывает, что эта привычка может значительно повысить риск преждевременной смерти, пишет eatthis.com.

В рамках масштабного исследования UK Biobank, которое длилось с 2006 по 2010 год, были проанализированы данные 501 379 человек. Участники отвечали на вопрос, как часто они добавляют соль в пищу: никогда/редко, иногда, обычно, всегда или "предпочитаю не отвечать". Те, кто не захотел отвечать, не были включены в дальнейший анализ.

Ученые учли много других факторов, которые могли повлиять на результаты: возраст, пол, расовую принадлежность, уровень социально-экономического положения, индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, уровень физической активности, пищевые предпочтения, а также имеющиеся заболевания.

Преждевременная смерть в исследовании определялась как смерть до 75 лет. В течение девяти лет наблюдения обнаружили, что у лиц, которые всегда подсаливали блюда, риск умереть преждевременно был на 28% выше по сравнению с теми, кто никогда или почти никогда этого не делал.

Более того, регулярное добавление соли ассоциировалось с сокращением общей продолжительности жизни. У женщин в возрасте 50 лет ожидаемая продолжительность жизни была меньше на 1,5 года, а у мужчин – на 2,28 года.

Солонка – лишь верхушка айсберга

"Это первое исследование, которое эпидемиологически рассматривает, как частота использования солонки влияет на здоровье", – отмечает диетолог Тоби Амидор.

Она обращает внимание на то, что в среднем люди потребляют около 3393 миллиграмма натрия в день, тогда как рекомендуемая норма – 2300 миллиграммов. И хотя большинство считает, что главный источник соли – это солонка на столе, на самом деле все иначе.

"Основные источники натрия в нашем рационе – это не поваренная соль. Больше всего натрия мы получаем из бутербродов (21%), а также из зерновых блюд, таких как рис и макароны (8%)", – объясняет Амидор.

Как уменьшить потребление соли?

Несмотря на то, что поваренная соль не является основным источником натрия, Амидор советует обращать внимание на ее потребление.

"Как диетолог, я не советую хвататься за солонку еще до того, как попробовали еду. Сначала попробуйте и уже тогда решайте, нужно ли что-то добавлять", – отмечает она.

Она также рекомендует выбирать консервированные продукты без добавленной соли или с ее низким содержанием. По ее словам, промывание консервированной фасоли под проточной водой помогает избавиться до 40% натрия.

"Есть простые кулинарные способы, которые позволяют уменьшить содержание соли в блюдах. Например, используйте куриный бульон или соевый соус с пометкой "с низким содержанием натрия", – советует диетолог.

Еще один момент – питание вне дома. Амидор предостерегает: большинство блюд в ресторанах содержат чрезмерное количество соли – иногда до 75% от суточной нормы уже в одной порции. Поэтому, если есть возможность, лучше готовить дома или по крайней мере пользоваться информацией о составе блюд в меню.

"В нашем обществе чрезмерное потребление натрия – настоящая проблема. Контроль за использованием солонки – это лишь один из шагов. В то же время важно также уменьшать количество скрытого натрия в готовых продуктах и блюдах, которые мы употребляем ежедневно", – заключает Амидор.

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