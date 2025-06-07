Снижает давление и помогает сбросить вес: что такое японская ходьба, которая может заменить 10 000 шагов

На просторах Интернета начинает распространяться новый фитнес-тренд - японская ходьба, который обещает полезные преимущества для здоровья при затрате минимум времени и оборудования. Эта методика заключается в чередовании трех минут быстрой ходьбы с тремя минутами в более спокойном темпе.

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Такой цикл нужно повторять в течение не менее 30 минут четыре раза в неделю. Об этом пишет портал The Conversation.

Японскую ходьбу на основе интервальных всплесков быстрой и медленной ходьбы разработали профессор Хироши Носе и доцент Шидзуэ Масуки из Университета Шинсю в Мацумото, Япония.

Ходьба с повышенной интенсивностью должна выполняться на уровне умеренной сложности, то есть, говорить еще возможно, но уже с трудом. Зато во время ходьбы в медленном темпе следует придерживаться легкого уровня нагрузки, при котором общение остается удобным, хотя и не совсем без усилий.

Эту японскую методику сравнивают с высокоинтенсивной интервальной тренировкой (HIIT), иногда называя ее "высокоинтенсивной ходьбой". В то же время она значительно менее изнурительная и предполагает умеренные нагрузки.

Методика не требует сложного снаряжения: только секундомер и места для ходьбы. Она требует минимум подготовки и занимает меньше времени, чем стандартные цели по типу 10 000 шагов в день, что делает ее доступной для широкого круга людей.

В чем польза нового фитнес-тренда

В японском исследовании 2007 года метод интервальной ходьбы сравнивали с традиционной непрерывной ходьбой низкой интенсивности, которая предполагала прохождение 8000 шагов в день. Результаты показали, что участники, которые придерживались интервального подхода, продемонстрировали существенное уменьшение массы тела и более значительное снижение артериального давления по сравнению с теми, кто просто много ходил в медленном темпе.

Также в рамках исследования оценивались показатели силы нижних конечностей и общей физической подготовки. В обоих аспектах участники интервального метода имели лучшие результаты, чем группа лиц с ходьбой умеренной интенсивности. Кроме того, долгосрочное наблюдение показало, что такая форма активности помогает сохранять мышечную силу и физическую выносливость в процессе старения.

Есть несколько важных факторов, которые следует учитывать в отношении популярности японской ходьбы. В упомянутом исследовании 2007 года около 22% участников не смогли придерживаться программы интервальной тренировки. Для сравнения, в группе, целью которой было проходить 8000 шагов ежедневно в более медленном темпе, не справились примерно 17% участников.

Это свидетельствует о том, что японская ходьба может подходить не всем и не обязательно будет проще или привлекательнее традиционных программ. Кроме того, существуют доказательства, что достижение определенного количества шагов ежедневно положительно влияет на продолжительность жизни. В частности, людям в возрасте от 60 лет рекомендуется проходить от 6000 до 8000 шагов ежедневно, а младшим - от 8000 до 10 000.

Подобные доказательства о влиянии японской ходьбы на продолжительность жизни пока отсутствуют. Однако многочисленные исследования доказывают, что регулярная умеренная или интенсивная физическая активность, независимо от её продолжительности, способствует более долгой жизни. Главное - сделать такие нагрузки частью повседневной жизни. Если вам по душе интервальная ходьба, то это вполне достойный выбор.

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