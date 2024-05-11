Солнечное отравление: к чему следует быть готовым летом
Замечали ли вы на коже красные пятна и раздражение после прогулки в жаркий день? Даже если вы добросовестно используете солнцезащитные средства летом, существует вероятность получения ожогов и солнечного отравления.
Если раздражение может со временем исчезнуть с кожи, то солнечное отравление может оставаться в виде волдырей и крапивницы. Почему так происходит и как с этим бороться, рассказали в OBOZ.UA.
Симптомы
К главным симптомам солнечного отравления относятся волдыри, боль, лихорадка, тошнота, обезвоживание и головная боль. Кроме того, кожа может сильно покраснеть, а в зоне ожога ощутимо покалывать.
Факторы
Солнечное отравление может появиться у всех независимо от типа кожи. Однако, особенно рискованно выходить под солнце без защиты тем, у кого светлая кожа или есть родственники, которые имеют рак кожи. Также, риск получения отравления присутствует у тех, кто перед тем, как выйти на солнце использовал цитрусовое масло и сделал химический пилинг.
Первая помощь
Когда кожа начинает шелушиться и обнаруживаются другие симптомы отравления, необходимо немедленно обратиться к врачу. Специалист должен помочь остановить дальнейшее обострение состояния, а именно, обезвоживания и сильного повреждения.
Профилактика
Главным правилом защиты от УФ-лучей является избегание солнца в период с 10:00 до 16:00. Если это невозможно, то следует использовать солнцезащитные средства с SPF не менее 30, защищающие как от UVA, так и от UVB лучей.
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