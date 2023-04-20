Солнечное затмение принесет мощную магнитную бурю: что нельзя делать и как сохранить здоровье

20 и 21 апреля Землю накроет сильная магнитная буря. Она произойдет вместе с солнечным затмением, которое состоится 20 апреля в 07:16 по киевскому времени и откроет первый коридор затемнений в текущем году. Чувствительным людям следует подготовиться, чтобы уберечь свое здоровье от негативного воздействия этого явления.

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Об этом сообщает погодный сайт Мeteoagent. Мощность магнитной бури в эти два дня будет на уровне пяти баллов.

Как известно, магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли – своего рода защитного купола планеты. Они могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям, а на самочувствие людей и того более.

Кроме того, ситуация обостряется, если магнитная буря и солнечное затмение происходит в один период.

Так, при солнечном затмении мощные энергетические поля могут влиять на эмоциональное и психическое состояние людей. Поэтому в такие периоды есть некоторые ограничения и запреты.

В первую очередь, важно не смотреть на Солнце без специальных защитных средств. Важно избегать тяжелых физических и эмоциональных нагрузок, так как это может усилить негативное влияние энергетического поля. Следует не рисковать и не принимать важных решений – могут быть негативные последствия.

Эксперты рекомендуют посвятить день медитации, саморазвитию и покою, сосредоточиться на своих духовных целях и замыслах. А вот магии во всех ее проявлениях нужно избегать.

Чтобы облегчить свое состояние во время магнитных бурь, специалисты рекомендуют отказаться от курения и алкоголя. Исключить жирную, жареную, калорийную пищу. Уменьшить количество потребления кофе – лучше отдать предпочтение травяным чаям.

Также важно регулярно проветривать помещение, гулять на свежем воздухе, не переутомляться и хорошо высыпаться. А поможет в этом контрастный душ на ночь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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