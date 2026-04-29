Ну что ж, этот день снова наступит!

Видео дня

18 мая по всей Украине состоится День меланомы.

Просто тысячи людей смогут проверить кожу, заметить опасные изменения и, возможно, спасти себе жизнь.

Знаете, за 16 лет проведения этого социального проекта в Украине было бесплатно осмотрено 494 943 человека, среди которых выявлено 1835 случаев меланомы и 4903 других форм рака кожи. Я считаю, что мы делаем большое и доброе дело. Потому что жизнь каждого украинца является ценным для нас.

В прошлом году День меланомы также показал, насколько это нужно.

В 20 регионах Украины работали 58 клиник и 134 врача. Осмотры прошли 4044 человека, среди которых было предварительно выявлено 91 меланому и 170 случаев рака кожи.

Вроде сухие цифры, но за этими цифрами — спасенные жизни.

И я вижу очень важную тенденцию.

Все больше людей приходят на День меланомы именно после того, как узнают о нем из моих социальных сетей.

Для меня это самая большая ценность — когда информация превращается в спасенное здоровье!

Поэтому очень прошу вас сегодня сделать простую, но важную вещь — репост этого сообщения.

Впоследствии я обязательно расскажу, как записаться, где смотреть адреса клиник и как пройти осмотр онлайн или оффлайн. Следите за моими сообщениями — там будет четкая информация!

А проверяли ли вы когда-нибудь свои родинки у врача?