Советы, которые помогут ускорить рост бровей

Неровные брови могут испортить общий вид и не поддаваться укладке. Именно брови создают на лице четкость и определенное настроение, а потому очень важно, чтобы они сохраняли свой внешний вид и быстро восстанавливались.

Как ухаживать за бровями и правильно их отращивать? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Когда нужно отращивать брови

Если брови потеряли форму, растут не равномерно и не подчеркивают черты лица, это значит, что пришло время отращивать брови. Кроме того, обновление бровей поможет восстановить их рост в тех зонах, где ранее наблюдалась их нехватка.

Начальный этап

Главное во время отращивания новых волосков - не взять в руки пинцет и не вырывать волосы. Вам может показаться, что они лишние или находятся не на том месте, однако в это время следует просто переждать и давать покой бровям. Со временем волосы начнут расти ближе к линии бровей и только тогда можно будет оформлять изгиб.

Продукты, стимулирующие рост

Пептидные сыворотки прекрасно стимулируют рост бровей, а их ежедневное использование может дать эффект уже после 6 недель. Также, вы можете использовать кондиционер для бровей, ускоряющий рост волос и касторовое масло, которое помогает волосам расти крепче.

Общие рекомендации

На время отращивания бровей очень важно сохранять терпение и ждать результата. Контролируйте свои желания и соблазн выщипать брови. Используйте карандаши для бровей, чтобы создать нужную форму во время нанесения макияжа.

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