Созданы пробиотические бактерии, обучающие иммунную систему уничтожать клетки рака

Исследователи из Колумбийского университета создали пробиотические бактерии, обучающие иммунную систему организма уничтожать любые раковые клетки. Это может стать новым классом вакцин против рака.

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Такие вакцины против рака персонализированы, чтобы атаковать первичную опухоль. Но они могут предотвращать рецидивы онкозаболевания, пишет Technology Networks.

Пока исследования продолжаются на мышах и крысах с колоректальным раком и меланомами. Новая пробиотическая бактериальная вакцина усиливает иммунную систему исследуемых животных, подавляя рост первичного и метастатического рака, "и во многих случаях совсем устраняя онкологию", рассказывают исследователи.

"Важным преимуществом нашей системы является ее уникальная способность активировать все звенья иммунной системы, чтобы вызвать продуктивный противоопухолевый иммунный ответ. Именно поэтому наша система лечения хорошо работает на опухолях, которые сегодня особенно тяжело лечить с помощью других методов иммунотерапии", – говорит представитель группы исследователей Колумбийского. университета, доктор медицинских наук Эндрю Реденти.

Бактериальная вакцина должна быть персонализирована под опухоли каждого пациента. Дело в том, что каждый рак уникален, и опухолевые клетки содержат разные генетические мутации. Однако правильно запрограммированная бактерия способна сама программировать организм, а именно его иммунную систему на борьбу с опухолями.

Как говорят исследователи, они уже "приближаются к моменту тестирования этой терапии на пациентах-людях".

Бактерии используются для лечения рака с конца 19 века, когда хирург Нью-Йоркской больницы Уильям Коли заметил регрессию опухолей у некоторых пациентов, в неоперабельные опухоли которых вводили бактерии. Суть состоит в том, что бактерии колонизируют опухоль и локально провоцируют иммунный ответ. Исследователи программируют бактерию таким образом, чтобы этот ответ был комплексным.

Создавать свою вакцину исследователям начали по пробиотическому штамму бактерий обычной кишечной палочки. В нее внесли несколько генетических модификаций, чтобы точно контролировать способ взаимодействия бактерий с иммунной системой и учить ее уничтожать опухоль.

Новые бактерии кодируют белковые мишени, так называемые неоантигены, а последние уже обучают иммунную систему нацеливаться и атаковать раковые клетки. В ходе тестирования на мышах исследователи обнаружили, что эти сложно запрограммированные вакцины против рака привлекают широкий спектр иммунных клеток, атакующих опухолевые клетки, одновременно предотвращая ответы, обычно подавляющие иммунные атаки, направленные на опухоль.

Поскольку каждая опухоль имеет свой набор неоантигенов, иммунотерапия будет индивидуальной для каждого пациента. А время лечения будет зависеть от того, сколько времени понадобится для секвенирования опухолей. Уже после этого нужно создать штаммы бактерий под эти опухоли, "и это достаточно просто", говорят исследователи.

Более того, их новые бактериальные вакцины также противодействуют способности рака быстро мутировать и избегать лечения. Исследователи уверены, что их подход может быть успешен там, где предыдущие спротив вылечить рак не имели успеха.