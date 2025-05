Сжигание без кардио: исследование подтвердило эффективный метод похудения

Если мысль о кардио заставляет вас вздыхать, вы не одни, поскольку даже опытные спортсмены часто не в восторге от беговых дорожек. Однако жир можно сжигать и без марафонов или интервалов.

Новые исследования подтверждают, что существуют более эффективные и приятные альтернативы для тех, кто хочет похудеть без изнурительных забегов. О чем узнали ученые и как приблизиться к желаемым формам без бега, рассказали в Eat This, Not That.

Преимущества силовой тренировки

Если вы хотите похудеть без кардио, силовые тренировки могут стать вашим выбором. Они не только укрепляют мышцы, но и помогают снизить общий уровень жира примерно так же, как и бег.

Новое масштабное исследование, проведенное Университетом Нового Южного Уэльса показало: даже без диеты или пробежек, регулярные силовые упражнения способствуют заметной потере жира примерно на 1,4% от общей жировой массы тела. Это открывает двери для тех, кто хочет изменить тело без кардио-марафонов. Главное — тренироваться последовательно и с достаточной нагрузкой.

Об исследовании

Исследования подтверждают, что даже если вы новичок в тренировках с отягощениями, силовые упражнения могут помочь сжигать жир. В частности, все участники исследований не имели предыдущего опыта, и их тренировки длились около 45-60 минут по 2-3 раза в неделю в течение пяти месяцев, что привело к снижению жира на 1,4%.

По словам старшего автора исследования, доктора Мэнди Хагстром, тренировки с отягощениями не только улучшают мышечную массу, но и могут дать результаты, похожие на кардио, помогая эффективно снижать жировые отложения. Таким образом, даже если человек ранее не занимался силовыми упражнениями, такой интенсив может помочь терять около 0,5 кг жировой массы.

Весы могут быть недостаточно эффективными

Цифры на весах не всегда отражают все изменения в теле, ведь при наращивании мышц вес может оставаться стабильным, даже если вы теряете жир. Доктор Хегстром объясняет, что во время силовых тренировок вы не только сжигаете жир, но и набираете мышечную массу, что может влиять на показатели веса. Поэтому, если вы хотите улучшить внешний вид тела, не ориентируйтесь только на цифры на весах - обращайте внимание на изменения в форме тела и ощущения.

Вывод

Лучший подход к достижению стройной формы - это комбинация силовых тренировок, кардио и здорового питания. Главное - выбирать упражнения, которые вам нравятся, ведь это повысит вероятность соблюдения плана в долгосрочной перспективе.

