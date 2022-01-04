Специалисты назвали преимущества масла шиповника для ухода за кожей

Если вы привыкли ухаживать за лицом, то, пожалуй, изучили немалый арсенал средств для его красоты и молодости. Каждый день кожа испытывает негативное влияние внешней среды, а пользоваться дорогостоящей косметикой или посещать салоны красоты не всегда есть возможность. Обычное масло шиповника может стать надежным помощником и порадовать вас результатом.

О целебных и косметических свойствах шиповника давно известно врачам. Издание Good Housekeping проанализировало медицинские данные и назвало его преимущества по уходу за кожей.

Масло получают из семян и плодов куста шиповника путем их прессования. Считается, что использование в медицинских целях началось еще при древних египтянах, которые использовали его для лечения кожных заболеваний. Хотя наиболее частой формой применения является масло, встречаются плоды шиповника также в кремах, порошках и чае. В косметологических целях переоценить шиповник сложно.

Видео дня

Витамин Е, содержащийся в масле шиповника, способен уменьшать воспаление у людей с чувствительной кожей, а также предотвращать растяжки.

Если вам нужно осветлить тон, добавьте к ежедневному уходу средства на основе масла. Вяжущие вещества, входящие в его состав, помогут в осветлении, а также будут сужать поры.

Косметический дерматолог, доктор медицины Сонам Ядав советует: "Начинайте с небольшого количества масла: нанесите его на очищенное лицо перед сном и слегка похлопывайте".

Врач медицины Мона Гохара отмечает, что масло шиповника содержит три необходимых для кожи витамина – А, С и Е. Именно эти соединения способны предотвращать и уменьшать проявления угрей за счет улучшения обновления клеток.

Линоленовая кислота, являющаяся ингредиентом масла, также помогает при кожных заболеваниях. Так, одно из исследований показало, что именно использование масла показано для лечения розацеа, псориаза или экземы.

Витамины А и С также участвуют в создании коллагена, необходимого для здоровой и красивой кожи.

Витамин С – лучший антиоксидантом для увлажнения. А еще плоды шиповника наполнены жирными кислотами, помогающими коже создавать водостойкий барьер. В отличие от остальных масляных средств, просто покрывающих лицо, масло шиповника проникает вглубь и надежно удерживает влагу внутри. Именно благодаря этим кислотам шиповник становится незаменимым средством по уходу за сухой и обезвоженной кожей.

Противовоспалительные жирные кислоты, витамины А и С – волшебная троица, которая делает шиповник незаменимым в борьбе со шрамами и рубцами от ветряной оспы, сыпи и т.д. Эти вещества помогают уменьшить окислительное воздействие и способствуют регенерации тканей и клеток, а также разглаживают кожу.

Масло улучшает гиперпигментацию и защищает от губительного воздействия ультрафиолетового излучения, однако это не освобождает вас от использования солнцезащитных кремов, головных уборов и очков.

Активные ингредиенты масла шиповника позволяют уменьшить проявления старения, восстановить поврежденную кожу, а также придают ей антиоксидантную защиту. Так, витамин А помогает разглаживать морщины, а также производит коллаген, который в свою очередь выравнивает поверхность и тон кожи.

Подобно скрабам масло семян шиповника вместе с солью поможет отшелушить отмершие частицы кожи и очистить лицо, а витамин А будет способствовать восстановлению новых клеток.

Обратите внимание, что пользоваться скрабом следует только на здоровой коже, ведь он может вызвать раздражение или воспаление имеющихся высыпаний.

Без добавления соли масло может выступать прекрасным средством для снятия макияжа, которому по силам даже водостойкая косметика.

Помимо перечисленных преимуществ масло шиповника помогает при сухости кожи головы, питает кутикулу и помогает улучшить рост ногтей, а также используется как смягчающий бальзам для губ.

Как видим, обычный шиповник, которому мы не уделяли большого внимания, содержит множество питательных веществ для нашей кожи и может помочь в решении проблем с ней. Предварительно проконсультировавшись с врачом о возможных индивидуальных аллергических реакциях, добавьте масло шиповника к ежедневному уходу и подарите коже здоровье и молодость.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему не стоит пропускать этапы ухода за кожей и поделился секретами действенной очистки и увлажнения.