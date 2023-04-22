Специалисты посоветовали, как повысить мужскую фертильность

Желание иметь общего ребенка – является наивысшим проявлением любви и доверия между людьми и свидетельствует о готовности взять на себя ответственность за новую жизнь. Однако, к сожалению, иногда на пути к счастливому отцовству встречаются многочисленные преграды. Бесплодие – одна из самых частых проблем современности, которая быстро распространяется по всему миру. Как правило, обследоваться и лечиться первой начинает женщина, однако вероятность наличия проблем у мужчины очень высока.

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Некоторые серьезные случаи бесплодия, как женского, так и мужского, не всегда поддаются терапии. Однако есть простые способы улучшить мужскую фертильность. О некоторых из них рассказало издание ETimes.

Мужское бесплодие – это неспособность оплодотворить женскую яйцеклетку. Это может быть связано с половой дисфукцией или качеством спермы. Количество и качество сперматозоидов – основной аспект мужской фертильности. Для его улучшения иногда достаточно изменить образ жизни и наладить питание.

Занимайтесь спортом

Активный образ жизни на пользу всему организму, ведь помогает избавиться от лишнего веса и предотвратить заболевания. Мужчинам регулярная физическая активность только прибавит здоровья. Так, научный эксперимент показал, что за 16 недель, в течение которых мужчины с избыточным весом и малоподвижным образом жизни каждый день выполняли аэробные упражнения в течение 50 минут, у них увеличилась концентрация и объем сперматозоидов.

Избавьтесь от вредных привычек

Курение, алкогольные или наркотические вещества оказывают губительное влияние на организм, а также могут привести к ухудшению мужского здоровья. Так, спиртные напитки способны снижать уровень тестостерона и вызывать проблемы с либидо или даже импотенцию, а курение, по результатам исследований, уменьшает количество сперматозоидов.

Пополняйте запас антиоксидантов

Антиоксиданты необходимы организму для способности противостоять окислительному воздействию свободных радикалов. Они способны не только улучшать работу иммунной системы, но и оказывать положительное влияние на фертильность мужчин. Так, обзор исследований свидетельствует, что лучшими антиоксидантами, способствующими увеличению здоровых сперматозоидов, являются витамин С, лютеин, бета-каротин и бета-криптоксантин.

Сбалансируйте рацион

О пользе правильного питания для человека нам известно давно. Важна его роль и для мужского здоровья. Так, рацион должен быть насыщен витаминами, минералами и полезными жирами, которые имеют решающее значение для выработки сперматозоидов. Исследование показало, что у мужчин с бесплодием, принимавших омега-3, отмечалось значительное улучшение подвижности и концентрации сперматозоидов.

В то же время следует избавиться от пищевых предпочтений, негативно влияющих на мужскую репродуктивную систему. По мнению специалистов, к ним можно отнести избыток в рационе красного и обработанного мяса, вредных насыщенных жиров и нехватки фруктов и овощей.

Не носите тугой одежды

Возможно, вы никогда об этом не задумывались, однако даже ваша одежда или нижнее белье могут влиять на состояние здоровья. Так, тесные брюки или трусы повышают температуру в мошонке и негативно влияют на функцию яичек и сперматогенез. Именно к такому выводу пришли ученые после ряда исследований.

Принимайте добавки

К сожалению, не всегда мы можем получить все необходимые питательные вещества из пищи. Именно поэтому добавление в рацион определенных добавок тоже может быть оправдано после консультации с врачом. Так, несмотря на необходимость дальнейшего изучения, сегодня ученые свидетельствуют о положительном влиянии витамина D на улучшение мужской репродуктивности и подвижности сперматозоидов.

Некоторые исследования указывают на способность фолиевой кислоты и цинка увеличивать количество и концентрацию сперматозоидов. Кроме того, можно обратить внимание на корень женьшеня (ашваганда) – традиционное средство от мужской дисфункции. Согласно некоторым исследованиям, его регулярный прием значительно повышает количество сперматозоидов у мужчин.

Избегайте стресса

Пребывание в постоянном стрессе приводит к повышению кортизола и снижению уровня тестостерона. Это может повлиять на сексуальное удовольствие и мужскую фертильность. Найдите действенный способ успокоиться, подходящий именно вам, а в случае ухудшения психологического состояния проконсультируйтесь с врачом по поводу назначения успокаивающих препаратов.

В вопросе рождаемости от мужского здоровья зависит не меньше, чем от женского. Именно поэтому заботиться о себе нужно не только тогда, когда уже есть проблемы. Соблюдение здорового образа жизни и сбалансированный рацион, регулярная физическая активность и стабильная психика – все это может стать залогом долгой и счастливой жизни, подарить радость интимных отношений и наградить рождением ребенка.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о неожиданном негативном влиянии COVID-19. Ученые доказали, что перенесенная коронавирусная инфекция способна влиять на мужскую фертильность в течение нескольких недель после выздоровления.