Специалисты рассказали, о чем может свидетельствовать вид ваших ногтей

Ежедневный и качественный уход – залог сохранения молодости на долгие годы. С особой нежностью мы заботимся не только о лице, но и о красоте наших рук, заботясь об их коже. Однако не следует забывать, что ногти нуждаются в не меньшем внимании, ведь без аккуратного маникюра нельзя представить красивых рук. Кроме того, не стоит забывать и о здоровье ногтей, ведь их состояние может о многом рассказать.

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Как и любая часть тела, ногти могут болеть, а их внешний вид может сигнализировать о нарушениях в работе других органов. Ссылаясь на пояснения специалистов, издание AARP рассказало, о чем могут свидетельствовать изменения ногтей.

Иногда при первичном обращении к врачам с разнообразными жалобами на здоровье, мы можем быть удивлены их просьбой осмотреть ногти. Дело в том, что их вид может быть нормальным, указывать на естественные признаки старения или сигнализировать о наличии проблем в организме, о которых мы даже не догадываемся. Поэтому мы должны знать, на что обратить внимание.

У большинства людей на ногтях присутствует участок в форме полумесяца, расположенный сразу за кутикулой и уменьшающийся по размеру, начиная от большого пальца до мизинчика. По мнению специалистов, если размер лунки распространяется почти на весь ноготь, делая его белым, это может быть признаком старения, однако иногда это свидетельствует о серьезной сердечной или почечной недостаточности, а также циррозе печени.

Изменение формы или текстуры ногтей также может являться ранним признаком некоторых заболеваний.

Так, рифленые ногти (форма с углублениями или ямочками) могут указывать на развитие псориаза, а мягкая пластина сигнализирует о проблемах с усвоением железа – его недостатке (анемия) или чрезмерном количестве (гемахроматоз).

Ослабление и отделение ногтя от ногтевого ложа могут вызываться нарушением работы щитовидной железы, а их утолщенная форма быть симптомом сердечно-сосудистых, легочных или желудочно-кишечных проблем.

Если вы заметили темную полосу, проходящую вдоль всего ногтя, не стоит медлить с осмотром врача. Такое изменение может быть ранним признаком меланомы – агрессивной формы рака кожи, которая долго может протекать без заметных симптомов.

Появление горизонтальной линии или углубление может быть результатом травмы, стресса или заболевания, после которого ногти перестали расти на время. Кроме того, врачи считают, что с таким изменением могут быть связаны неконтролируемый диабет или заболевание периферических сосудов, а также недостаток цинка в организме.

Неестественный цвет ногтевого ложа может указывать на проблемы в организме. Так, голубой цвет может являться симптомом болезни Вильсона – редкого генетического заболевания, во время которого медь накапливается в печени, мозге и других органах.

Пациенты с тяжелыми болезнями почек могут указывать на половинчатые ногти: к середине ложа они белого цвета, а вторая часть – темного.

Пожелтение ногтевого ложа встречается у людей с хроническим бронхитом или легочными заболеваниями, а также проявляется при некоторых грибковых инфекциях ногтя.

Как видим, вид ногтей может многое рассказать об общем состоянии организма. Специалисты отмечают, что не всегда их изменения вызваны патологическими процессами, иногда им просто требуется питание, влага или правильный уход. Но если внешний вид ногтей вас смущает, не стесняйтесь проконсультироваться с врачом, ведь своевременная диагностика и выявление возможных проблем упрощает лечение и гарантирует лучший результат.

Раньше OBOZREVATEL назвал симптомы заболевания ногтей. Специалисты отмечают, что грибковая инфекция может проявляться хрупкостью или грубостью ногтя, болевыми ощущениями в нем или неприятным запахом.