Специалисты рассказали о типах кожи и способах ухода за ними

Каждый из нас стремится дольше сохранить природную красоту и молодость. Для достижения результата в этой области люди прилагают многочисленные усилия и тратят много времени. Невозможно представить ежедневные процедуры без заботы о коже лица. Однако даже простые гигиенические процедуры обладают нюансами, ведь уход должен соответствовать потребностям кожи и не может быть одинаковым для всех.

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О принадлежности кожи к определенному типу мы слышим с детства и должны четко понимать, что каждый из них требует особой заботы. Издание Radiance by WebMd рассказало, чем отличаются типы кожи и как за ними ухаживать.

Тип кожи может сохраняться в течение всей жизни или изменяться в разные периоды и под влиянием некоторых причин. На его определение влияют чувствительность к внешним раздражителям, наличие влаги и жира, эластичность и т.д. Учитывая это, выделяют 5 основных типов.

С дерматологической точки зрения нормальная кожа не имеет многих недостатков (сыпи или расширенных пор), она не жирная и не сухая и имеет естественный сияющий цвет. Иногда под влиянием некоторых факторов (холодный ветер, гормональные изменения и т.д.) вы можете ощущать сухость или наоборот выделение жира, но обычно нормальная кожа не шелушится и выглядит здоровой даже без дополнительных усилий или косметических средств.

Заботиться о нормальной коже легче всего: во время ежедневного ухода избегайте высушивающих кожу средств и не используйте слишком жестких скрабов, которые могут повредить барьер влаги и привести к чрезмерной выработке кожного сала. При выборе косметики сосредоточьтесь только на том, что вы хотите улучшить, например снять покраснение или предотвратить морщины.

Такая кожа обычно менее эластична, имеет бледный цвет и склонна к шелушению и покраснению. Обладатели такого типа часто чувствуют стяжение кожи и склонны к более заметным тонким линиям лица и преждевременным морщинам.

Причиной чрезмерной сухости является постоянное обезвоживание и низкий уровень выработки кожного сала. Кроме того, она может быть предопределена наследственно или вызвана действием сухого воздуха, горячей воды или некоторых косметических средств или лекарств.

При уходе за сухой кожей избегайте спиртосодержащих очистных средств, которые могут еще больше высушить ее, а также жестких отшелушивающих средств. Увлажняйте кожу после каждого умывания и наносите крем в течение дня для удержания влаги внутри. Не допускайте высокой температуры и низкой влажности в жилом помещении или на рабочем месте.

При наличии этого типа кожа может быть нормальной в одних местах и сухой или жирной в других, например, Т-зоне (нос, лоб, подбородок). Комбинированная кожа может слегка блестеть, иметь более расширенные поры и сыпь. Такой тип наиболее распространен и требует разного ухода в зависимости от участка лица.

Не используйте сильные увлажняющие средства в Т-зоне для предотвращения закупорки пор кожным салом. В то же время избегайте глиняных масок на сухих участках.

Обладателей этого типа кожи легко узнать по чрезмерному блеску кожи и расширенным порам. Выработка кожного сала увлажняет и защищает кожу, но его избыток может приводить к блокировке и загрязнению пор и высыпаний.

Жирность может изменяться под влиянием некоторых факторов. Так, половое созревание, гормональный дисбаланс, стресс или жара могут ее усиливать.

Для очистки выбирайте легкие продукты на водной основе и средства против акне. Используйте салфетки от лишнего жира, но не умывайтесь слишком часто. Никогда не давите и не раздирайте прыщей, ведь это может привести к воспалению и образованию рубцов.

Чувствительная кожа реагирует на внешние раздражители с особой силой. Она может выглядеть воспаленной, покрасневшей, вызвать зуд и покалывание после использования косметических средств. Если у вас такой тип кожи, следует внимательно проследить, что может вызвать неприятную реакцию, и избегать триггеров.

Независимо от типа кожи не стоит забывать об известных наставлениях врачей:

Избегайте прямого солнечного света, носите защитные очки и головные уборы;

Всегда пользуйтесь солнцезащитными средствами широкого спектра действия;

Увлажняйте кожу и пейте достаточно воды;

Не оставляйте макияж на ночь;

Сбалансируйте рацион и избавьтесь от вредных привычек.

Каждый человек индивидуален, и путь к продолжению молодости не может быть одинаковым для всех. Чтобы сохранить красоту на долгие годы, своевременно определите тип кожи и организуйте ежедневный уход в соответствии с ее потребностями.

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