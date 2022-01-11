Специалисты рассказали, почему вредно пить из пластиковой бутылки

Безусловную необходимость достаточного количества жидкости для полноценного функционирования человеческого организма сложно переоценить. Привычку пить воду мы формируем еще в детстве и проносим через всю жизнь. Недостаточное питье может нарушать правильную работу органов и приводить к многочисленным проблемам со здоровьем.

Вода – источник питательных веществ для человека. Однако не все задумываются над тем, что не менее важна тара, из которой ее потреблять. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и объяснил, почему пластиковая бутылка может свести пользу жидкости к нулю.

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Врачи и специалисты по правильному питанию отмечают необходимость потребления не менее 1,5 л чистой воды ежедневно во избежание обезвоживания. Но большинство своего времени человек проводит вне дома, а потому для обеспечения организма жидкостью должен брать ее с собой. Как правило, мы используем воду в пластиковых бутылках или контейнерах. Выпивая ее в течение дня для обеспечения здоровья, мы не обращаем внимания на то, что в действительности можем ему вредить.

Так, питье из одноразовой бутылки может приводить к химическому выщелачиванию или токсичности. Химический процесс проходит под воздействием высокой температуры. Таким образом, если вы оставляете пластиковую бутылку в машине под действием солнечных лучей или берете ее на пляж, она может нагреться и привести к выделению бисфенолов А и S.

Биохимик медицинского отделения Техасского университета доктор Шерил Уотсон утверждает, что подобные вещества способны изменять работу эндокринной системы организма, а также ухудшать течение хронических заболеваний, например астмы, диабета или рака.

Бисфенол из пластика имеет способность имитировать эстроген, а его увеличение в определенные дни цикла может нарушать способность женского организма к оплодотворению и прикреплению плодного яйца в матке. Исследования доказали, что подобные вещества, скапливаясь в организме, способны снижать вероятность беременности.

В то же время вода, которую вы потребляете из бутылки, может содержать остатки свинца, хлора, бактерий, пестицидов или других примесей, токсичных для вашего здоровья. С течением времени контейнеры для хранения воды могут повреждаться, а в трещинах размножаются вредные микроорганизмы. Для того чтобы от них избавиться, следует тщательно мыть сосуды теплой водой с использованием моющих средств, что, как нам уже известно, приводит к разрушению пластика.

Когда мы потребляем воду из пластика, наша иммунная система испытывает значительное негативное влияние, поскольку мы глотаем не только жидкость, но и химические вещества от бутылки, а это, в свою очередь, может вызвать обострение хронических заболеваний или появление новых.

Исследование, опубликованное изданием Hypertension, свидетельствует о вреде воды в пластиковых бутылках для сердечной системы. У людей, ее потребляющих, часто повышалось артериальное давление. Высокий уровень имитированного пластиком эстрогена увеличивает продуцирование белка плазмы крови, что в свою очередь усиливает ее свертываемость и может привести к инсульту.

Многие выбирают воду в бутылках, считая, что она качественнее и полезнее. И действительно, производители часто уверяют нас, что мы получаем лучший продукт. Однако на самом деле это не так. В бутылки, как правило, попадает обычная вода из кранов, которая иногда даже не проходит всех очистительных процедур. В то же время, за упаковку нужно уплатить средства.

Так, издание Flowater приводит выводы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которые показали, что образцы воды в бутылках содержат плесень, микробы, бензол, а иногда даже мышьяк. Итак, если вы покупаете такую воду, то, скорее всего, потребляете ту же водопроводную, однако за большие средства, да еще рискуете здоровьем.

Помимо прямого негативного влияния на наш организм и несмотря на переработку, пластиковые отходы значительно загрязняют окружающую среду, что в долгосрочной перспективе не может не отразиться на качестве и продолжительности нашей жизни.

Конечно, полностью избавиться от пластика пока невозможно, однако следование определенным советам может улучшить ситуацию.

Не нагревайте пластик и не мойте его в посудомоечной машине.

Не храните продукты и напитки в пластиковых бутылках и контейнерах. Для альтернативы можно выбрать стеклянные или из нержавеющей стали. Лучше наполнять их свежей водой, чем хранить в пластике.

Избегайте определённых видов пластика. Его различают по коду переработки. Так, самыми вредными считаются коды: 3: фталаты, 6: стирол и 7: бисфенолы. Именно эти вещества опасны для организма.

Как видим, такая обычная ежедневная вещь, как питье, тоже может иметь свои нюансы, которые очень важны. Пополнение запасов жидкости в организме – необходимое условие, однако для полноценной пользы вода должна обогащать нас только питательными веществами, а не химикатами, попадающими из привычной для всех тары.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о чрезвычайном вреде, причиненном пластиком. Специалисты НАСА обратили внимание на высокую концентрацию пластиковых отходов в водах и на побережьях океана и отметили смертельную опасность для морских жителей.