Спорт и мозг: как физическая активность перезагружает ваше сознание

Физическая активность приносит не только очевидные изменения в теле, но и оказывает глубокое влияние на мозг. Ученые доказали, что тренировки могут улучшать память, снижать уровень стресса и даже стимулировать рост новых нейронов.

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Однако многие скрытые эффекты спорта остаются малоизвестными. Нейробиолог Араш Джаванбахт объясняет eatthis.com, как физические упражнения изменяют работу мозга и влияют на эмоциональное состояние.

Физическая активность стимулирует образование новых клеток мозга

По словам Джаванбахта, постоянные тренировки не только повышают уровень энергии и улучшают настроение, но и оказывают глубокое влияние на саму структуру мозга.

"Регулярная физическая активность, особенно кардиотренирование, действительно меняет наш мозг. Хотя многие считают, что мозг статический, на самом деле это чрезвычайно гибкий орган. Ежедневно формируются новые нейронные связи, а в ключевых участках мозга даже появляются новые клетки. Одной из таких важных зон являются гипокамп - области отмечает нейробиолог.

Ученый отмечает, что физические упражнения увеличивают уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF) – молекулы, способствующей росту новых клеток.

"Аэробные и высокоинтенсивные тренировки значительно повышают уровень BDNF. Исследования на животных показывают, что эти изменения происходят даже на эпигенетическом уровне, то есть влияют на экспрессию генов, что способствует развитию новых нейронных связей", – объясняет Джаванбахт.

Тренировки помогают бороться с тревожностью

Физическая активность не только уменьшает риск депрессии, как подтверждают многочисленные исследования, но и помогает справиться с физическими симптомами тревожности.

"Занятия спортом могут сделать людей менее чувствительными к физическим проявлениям тревоги", – отмечает Джаванбахт. Он объясняет, что интенсивные тренировки вызывают схожие ощущения – учащенное сердцебиение, одышку и сжатие в груди. Тело привыкает к этим симптомам, и в результате человек начинает воспринимать их менее угрожающе. Кроме того, физическая активность помогает снизить базовую частоту сердечных сокращений, а это посылает сигнал мозгу о спокойной внутренней среде.

Тренировки повышают самооценку и уверенность в себе

"Повышая уровень физической подготовки, упражнения оказывают положительное влияние и на самооценку", – подчеркивает Джаванбахт.

Это мнение поддерживают многие спортсмены. К примеру, триатлет Фон Коллинз отмечает, что тренировки помогли ему стать лучшим оратором. "Когда я начал регулярно плавать, то сразу заметил, что моя способность к публичным выступлениям значительно улучшилась. Во время заплывов я учился контролировать дыхание, что позволило эффективнее управлять голосом и тревогой во время выступлений. Если у вас есть трудности с дыханием в стрессовых ситуациях, попробуйте регулярные физические.

Как сделать физическую активность привычкой?

Джаванбахт отмечает, что упражнения должны стать неотъемлемой частью жизни.

"Я начал рассматривать физическую активность как своеобразный рецепт для здоровья. Большинство моих пациентов теперь занимаются хотя бы минимальной физической активностью, и я вижу, насколько это оказывает положительное влияние на их жизнь", - объясняет он.

Он дает несколько советов, как увеличить уровень подвижности в повседневной жизни.

Найдите то, что вам действительно нравится. Не все виды спорта подходят каждому, важно выбрать то, что доставляет удовольствие.

Воспользуйтесь социальной поддержкой. Когда вы знаете, что кто-то ждет вас, легче найти мотивацию пойти на тренировку.

Не воспринимайте спорт как все или ничего. Даже несколько минут танцев под любимую музыку – это физическая активность.

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