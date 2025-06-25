Способны вызвать тяжелое воспаление мозга: в Китае обнаружены два новых смертельно опасных вируса

В Китае обнаружили два совершенно новых вируса у летучих мышей, которые могут передаться людям. Речь идет об инфекциях, которые могут вызвать тяжелое воспаление мозга и респираторные заболевания.

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По словам ученых, новые вирусы тесно связаны с вирусами Нипах и Хендра, оба из которых смертельны для человека. Об этом говорится в журнале Public Library of Science.

Исследователи заявили, что полученные результаты расширяют понимание инфектома почек летучих мышей, подчеркивают критические зоонозные угрозы и свидетельствуют о необходимости проведения комплексного, полного спектра микробного анализа для более точной оценки рисков распространения инфекции от популяций летучих мышей. В ходе исследования группа ученых из Юньнаньского института по контролю и профилактике эндемических заболеваний проанализировала почки 142 летучих мышей 10 видов, собранных в течение четырех лет.

Методом современного генетического секвенирования они обнаружили 22 вируса, 20 из которых ранее не встречались. Наибольшую обеспокоенность ученых вызывают два новых генипавируса, тесно связанных с вирусами Нипах и Хендра.

Вирусы были обнаружены у летучих мышей, живущих недалеко от населенных пунктов в провинции Юньнань. Поскольку генипавирусы могут распространяться через мочу, исследование вызывает опасения по поводу зараженных фруктов и риска передачи этих вирусов человеку.

По словам исследователей, полученные результаты выводы вызывают "серьезную обеспокоенность относительно возможности передачи этих вирусов людям или скоту".

Обеспокоенность вызывает и то, что коронавирус мог возникнуть у летучих мышей, а затем передаться людям, вызвав глобальную пандемию COVID. Эксперты также предупредили, что десятки вирусов, некоторые из которых потенциально могут передаваться человеку, были обнаружены среди животных на фермах в Китае, что вызвало опасения по поводу новой вспышки пандемии.

Карта, показывающая пять мест отбора проб в провинции Юньнань с указанием соседних стран (Мьянма, Лаос, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и Малайзия). Круговые диаграммы показывают видовой состав летучих мышей, отобранных на каждом участке.

Напомним, экстрасенс Рё Тацуки, прозванная японской "Бабой Вангой", сделала ужасающее предсказание на 2030 год. Пророчица предсказывает возвращение смертельного вируса, очень похожего на COVID-19.

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