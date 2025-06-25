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Способны вызвать тяжелое воспаление мозга: в Китае обнаружены два новых смертельно опасных вируса

Алексей Лютиков
Новости медицины
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Способны вызвать тяжелое воспаление мозга: в Китае обнаружены два новых смертельно опасных вируса

В Китае обнаружили два совершенно новых вируса у летучих мышей, которые могут передаться людям. Речь идет об инфекциях, которые могут вызвать тяжелое воспаление мозга и респираторные заболевания.

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По словам ученых, новые вирусы тесно связаны с вирусами Нипах и Хендра, оба из которых смертельны для человека. Об этом говорится в журнале Public Library of Science.

Исследователи заявили, что полученные результаты расширяют понимание инфектома почек летучих мышей, подчеркивают критические зоонозные угрозы и свидетельствуют о необходимости проведения комплексного, полного спектра микробного анализа для более точной оценки рисков распространения инфекции от популяций летучих мышей. В ходе исследования группа ученых из Юньнаньского института по контролю и профилактике эндемических заболеваний проанализировала почки 142 летучих мышей 10 видов, собранных в течение четырех лет.

Методом современного генетического секвенирования они обнаружили 22 вируса, 20 из которых ранее не встречались. Наибольшую обеспокоенность ученых вызывают два новых генипавируса, тесно связанных с вирусами Нипах и Хендра.

Вирусы были обнаружены у летучих мышей, живущих недалеко от населенных пунктов в провинции Юньнань. Поскольку генипавирусы могут распространяться через мочу, исследование вызывает опасения по поводу зараженных фруктов и риска передачи этих вирусов человеку.

По словам исследователей, полученные результаты выводы вызывают "серьезную обеспокоенность относительно возможности передачи этих вирусов людям или скоту".

Обеспокоенность вызывает и то, что коронавирус мог возникнуть у летучих мышей, а затем передаться людям, вызвав глобальную пандемию COVID. Эксперты также предупредили, что десятки вирусов, некоторые из которых потенциально могут передаваться человеку, были обнаружены среди животных на фермах в Китае, что вызвало опасения по поводу новой вспышки пандемии.

Карта, показывающая пять мест отбора проб в провинции Юньнань с указанием соседних стран (Мьянма, Лаос, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа и Малайзия). Круговые диаграммы показывают видовой состав летучих мышей, отобранных на каждом участке.

Способны вызвать тяжелое воспаление мозга: в Китае обнаружены два новых смертельно опасных вируса

Напомним, экстрасенс Рё Тацуки, прозванная японской "Бабой Вангой", сделала ужасающее предсказание на 2030 год. Пророчица предсказывает возвращение смертельного вируса, очень похожего на COVID-19.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская