Средства, которые могут помочь при потере волос у мужчин

Выпадение волос у мужчин часто связано с генетической предрасположенностью к андрогенной алопеции, что вызывает постепенную потерю волос на висках, теменной части и на лбу. Также, причиной для потери волос у мужчин от 30 лет может быть стресс, плохое питание и наличие определенных заболеваний.

В таком случае важно вовремя обратиться к специалисту и начать лечение, чтобы сохранить здоровье волос. Какие простые средства могут помочь уменьшить алопецию и способствовать росту волос, узнавали в OBOZ.UA.

Массаж с эфирными маслами

Массаж может помочь улучшить кровообращение кожи головы, что способствует росту волос и укреплению волосяных фолликулов. Для такого ухода важно использовать некоторые масла, которые стимулируют рост волос, в частности: медальное, аргановое и кокосовое масла.

Экстракт чеснока

Чеснок обладает свойствами останавливать выпадение и улучшать рост волос, благодаря содержанию цинка и кальция в своем составе. Сок чеснока нужно втирать в кожу ватными дисками, накрыть голову шапочкой для душа и оставить на ночь. На утро голову нужно вымыть шампунем.

Луковый сок

Это традиционный и эффективный способ, помогающий избежать выпадения волос. Лук содержит серу, которая стимулирует волосяные фолликулы, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить выпадение волос. Смыть сок лука нужно через час и помыть голову шампунем.

Кокосовое молоко

Этот продукт известен своими антибактериальными свойствами, борется с инфекциями и выпадением волос. Его можно наносить непосредственно на кожу головы или сделать маску из порошка пажитника и кокосового молока. Такой уход надо смыть через 30 минут и повторять до получения нужного результата.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие маски могут помочь при потере волос.

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