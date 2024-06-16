Сроки годности: когда следует отказаться от косметики

Вы, вероятно, уже знаете, что ваша косметика имеет срок годности. Но многие из нас продолжают использовать эти продукты до конца срока годности.

Использование продуктов с истекшим сроком годности может привести к кожным инфекциям, прыщам и высыпаниям. Мы собрали для вас сроки годности разных косметических средств.

Когда бросать тушь и тени?

Тушь: этот продукт портится через два-три месяца после открытия. На палочке начинают скапливаться бактерии, которые могут вызвать раздражение глаз.

Пудровые тени для век: держатся до двух лет.

Крем-тени для век могут храниться от трех до шести месяцев после открытия.

Эти продукты находятся в тесном контакте с глазами, поэтому выбрасывайте их, если вы постоянно ощущаете зуд.

Сколько держится подводка?

Гелевая или жидкая подводка для глаз: срок годности составляет всего два-три месяца. Эти подводки легко загрязняются и распространяют бактерии вокруг.

Подводка для глаз может прослужить один-два года. Но часто затачивайте карандаш, чтобы предотвратить размножение бактерий. Если на кончике карандаша образуется белая пленка, немедленно выбросьте ее.

Когда отказываться от тонального крема?

Пудрое основание держится до 18 месяцев. Жидкая основа имеет срок годности от шести до двенадцати месяцев. Следите за тем, чтобы не пачкаться грязными руками.

Рекомендуется выбросить эти продукты, если их использование приводит к появлению угрей или зуда кожи. Надежный способ узнать, испортилась ли тональная основа, когда она начинает расслаиваться.

Срок годности корректоров и пудры

Порошковый консиллер Этот тип консилера также выпускается в форме стиков и держится до двух лет. Жидкий консиллер следует использовать в течение года. Выбросьте его, если вы заметите изменение цвета.

Пудра может прослужить до двух лет. Жидкие продукты обычно не сохраняются долго из-за наличия у них влаги и масла.

Когда бросить помаду и лак для ногтей?

Губные помады и подводки обычно имеют срок годности в один год. Их нужно выбрасывать, продукт слишком жесткий, чтобы нанести. Может даже возникнуть неприятный запах.

Лак для ногтей имеет тенденцию отслаиваться по истечении срока годности. Если полироль однородна, то их можно использовать.

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