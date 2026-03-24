Старт в фитнесе: тренеры назвали самые эффективные упражнения для новичков

Начать тренироваться с нуля может быть сложнее психологически, чем физически. Многие люди откладывают активность из-за страха выглядеть необразованными или не знать, с чего начать.

В то же время фитнес не обязательно должен начинаться со сложных упражнений или тренажерного зала. Существует немало простых и доступных вариантов движения, которые помогут постепенно войти в активный образ жизни, объясняет parade.com.

"Мой главный совет – начинать медленно и сосредотачиваться на том, чтобы просто больше двигать своим телом", – отмечает тренер Ноэль Маккензи. Она советует сначала интегрировать движение в повседневную жизнь: например, оставлять авто чуть дальше от пункта назначения или чаще выбирать лестницу вместо лифта.

Еще один эффективный способ сделать активность регулярной – совместить ее с общением. "Пригласите друга на прогулку или попробуйте вместе пойти на занятия. Когда физические упражнения одновременно являются частью общения, они кажутся не столько рутиной, сколько частью вашего образа жизни", – говорит она.

Регулярность формируется значительно легче, когда есть четкий план или компания. "Когда вы формируете одну привычку, становится легче добавлять к ней другую. Импульс – это мощная сила. Как только ходьба станет регулярной, вы можете рассмотреть занятия с тренировками. Оттуда работа с профессионалом может помочь обеспечить правильную технику и максимизировать ваши результаты", – объясняет Маккензи.

Тренеры делятся советами, какие виды активности лучше всего подходят для новичков.

Ходьба

Обычная ходьба – один из самых простых и одновременно самых эффективных способов начать двигаться. Все тренеры единодушно советуют именно ее. "Это легко, бесплатно, и вы получаете преимущество пребывания на свежем воздухе", – отмечает тренер Нэнси Миммс.

К тому же, это отличный вариант для совместного времяпрепровождения с друзьями. Начинайте с комфортной дистанции и постепенно увеличивайте нагрузку. По желанию можно усложнить тренировки – ускорить темп или выбирать маршруты с подъемами. Или же наоборот – сделать прогулку легче, уменьшив темп и выбрав ровную местность.

"Практически не нужно ничего делать, и это важно для повседневной жизни. Регулярная ходьба помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и даже деменции", – добавляет Маккензи.

Йога

Йога – еще один универсальный вариант для тех, кто только начинает. Она помогает улучшить гибкость, баланс и постепенно укрепляет мышцы. "Это отличный способ улучшить гибкость и равновесие, которые с возрастом ухудшаются", – говорит тренер Морган Рис.

Заниматься можно как дома, так и в группах, выбирая стиль и темп, которые вам подходят. "Вы можете заниматься самостоятельно дома или присоединиться к групповым занятиям, и благодаря такому большому количеству различных стилей, каждый найдет что-то для себя", – отмечает Маккензи.

Кроме физических преимуществ, йога положительно влияет на психическое здоровье – помогает уменьшить тревожность и улучшает когнитивные функции.

Базовые силовые упражнения

Силовые тренировки являются важной составляющей любой программы, даже для новичков. Они помогают подготовить тело к ежедневным нагрузкам и повышают общую выносливость. "Силовые тренировки невероятно ценны, так как они готовят вас к более уверенному справлению с физическими нагрузками повседневной жизни", – подчеркивает Маккензи.

Начинать лучше с упражнений с собственным весом – приседаний, выпадов и планок – а уже потом переходить к отягощениям.

Важно придерживаться правильной техники, поэтому даже несколько занятий с тренером могут быть очень полезными. Это поможет избежать травм и правильно подобрать вес для тренировок в соответствии с вашим уровнем подготовки.

Плавание

Плавание – отличный выбор для тех, кто хочет избежать нагрузки на суставы. "Плавание – отличный вариант для начинающих, поскольку оно не создает никаких нагрузок и бережно влияет на колени и другие суставы", – объясняет Маккензи.

Этот вид активности одновременно тренирует сердечно-сосудистую систему и помогает развивать силу. Водные упражнения или аквааэробика могут стать дополнительным способом разнообразить тренировки.

Рис добавляет, что такие низкоударные нагрузки уменьшают риск травм и позволяют безопасно войти в мир спорта.

Танцы

Танцы – это сочетание физической активности и удовольствия. "Танцы – мое любимое упражнение для начинающих", – делится Миммс.

Занятия вроде зумбы позволяют двигаться в ритме музыки и получать удовольствие от процесса. "Вам не нужно быть идеальным, просто танцуйте так, будто никто не смотрит", – говорит она.

Если же групповые занятия вам не по душе, можно танцевать дома. "Нет правильного или неправильного способа. Цель – просто двигаться и наслаждаться собой", – добавляет Маккензи.

В завершение тренерка отмечает: "Начните с того, где вы есть, и идите дальше. Главное – не идеальность, а постепенный прогресс".

Найдите тот вид активности, который приносит вам удовольствие, и сделайте его частью своей жизни. Вы можете удивиться, насколько приятными могут быть тренировки.

