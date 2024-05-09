Стоит ли делать перерыв в тренировках: преимущества для организма

Перерыв в регулярных тренировках может казаться заслуженным отдыхом, но задумывались ли вы когда-нибудь об изменениях, происходящих в вашем теле за это время? News Bytes, знание того, чего ожидать, может помочь вам принимать обоснованные решения по вашим тренировкам.

Освежает и заряжает энергией

Для тех, кто усердно тренируется пять-шесть раз в неделю, небольшой перерыв продолжительностью до недели может быть очень полезен. Этот период позволяет вашим мышцам и уму расслабиться, омолаживая ваше общее самочувствие. Однако, если вы только что начали тренироваться, такой перерыв может нарушить вашу рутину и помешать прогрессу.

Снижение VO2 Max

VO2 max (эффективное использование кислорода организмом во время тренировки) оказывает негативное влияние на длительные перерывы между тренировками. У среднестатистического человека это снижение заметно примерно через две недели бездействия, тогда как опытные спортсмены могут почувствовать его через три-четыре недели.

Минимальное влияние на мышечную массу

Изменения в мышечной массе во время двухнедельного перерыва в тренировках, как правило, незначительны у разных людей. Такие факторы, как пол, тип тренировок и возраст, оказывают влияние на вариативность изменений мышечной массы. Интересно, что исследования показывают, что даже месяц бездействия не приводит к изменениям в силовых волокнах мышц.

Адаптация к новому расписанию

Последствия отвыкания или потери физической формы из-за перерывов в регулярных тренировках отличаются у разных людей. Те, кто поддерживают постоянный фитнес-режим, чаще ощущают признаки отвыкания, когда делают паузы в тренировках.

Их организму, привыкшему к определенному графику, нужно определенное время, чтобы адаптироваться к перерыву. С другой стороны, люди, не занимавшиеся регулярно, могут не заметить значительных изменений в общей физической форме во время такого перерыва.

Влияние на здоровье

Перерывы в физических нагрузках могут повлиять на разные аспекты здоровья. После трех дней бездействия уровень сахара в крови может оставаться повышенным даже у здоровых молодых людей.

Пробелы в тренировках также могут повлиять на уровень АД, потенциально усиливая симптомы у людей с гипертонией. Более того, увеличение веса может быть заметно из-за того, что организм сжигает меньше калорий в период снижения физической активности.