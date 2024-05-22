Стоит ли отказываться от углеводов? Мифы и правда о питании

В процессе корректировки веса один из вопросов состоит в том, какого уровня углеводов необходимо соблюдать. Советы и мнения бывают разные, и у них трудно разобраться.

Кое-кто предлагает совсем отказаться, а кто-то не советует этого делать. OBOZ.UA рассказывает о пяти распространенных мифах об углеводах.

Миф: от углеводов толстеют

Не всегда на увеличение веса влияют углеводы, ведь следует обращать внимание на их тип и количество. Увеличивают вес рафинированных углеводов, таких как десерты, белый хлеб, рис и макароны. Для сброса веса ограничит потребление углеводов одной чашкой за один прием пищи.

Миф: все углеводы одинаковы

Следует не забывать, что разные типы углеводов расщепляют сахар с разной скоростью, в зависимости от содержания клетчатки. Рекомендуется отказаться от обработанных продуктов, выпечки, сладких напитков, сладостей, поскольку они содержат пустые калории. Выбирайте здоровые продукты, такие как цельнозерновые (цельнозерновой хлеб, коричневый рис), крахмалистые овощи (картофель, сладкий картофель, кукуруза) и свежие фрукты.

Миф: диеты с низким содержанием углеводов здоровее

Даже если вы полностью отказаться от углеводов, вы сразу не станете здоровее. От углеводов есть польза, ведь они снабжают организм энергией, и их недостаточное потребление может привести к вялости или даже к признакам низкого уровня сахара в крови. Также они обеспечивают такие необходимые питательные вещества как клетчатка, витамин B, железо и фолиевая кислота. Поэтому следует найти правильный баланс углеводов в вашем рационе.

Миф: вся белая еда нездорова, ее следует избегать

Не стоит делать поспешные выводы, ведь потребление в умеренном количестве этих продуктов действительно может быть необходимым для крепкого здоровья, поскольку они содержат большое количество фитонутриентов, богатых антиоксидантами и усиливают иммунитет. Вы найдете много питательных веществ в цветной капусте, картофеле, луке и чесноке, фасоли и яблоках.

Миф: фрукты вредны, поскольку содержат много углеводов

На самом деле фрукты полезны, ведь содержат такие питательные вещества как клетчатка, витамины, минералы и фитонутриенты. Надо только помнить о порции, которую они берут. Полезно также употреблять свежие/замороженные фрукты в ограниченном количестве. Однако избегайте фруктовых соков, поскольку они содержат больше фруктозы, но не имеют достаточно клетчатки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему нельзя отказаться от углеводов.

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