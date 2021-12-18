Стресс на работе и беспокойство о деньгах могут повысить риск сердечного приступа: результаты исследования

Постоянное беспокойство о деньгах и переживаемые трудности на работе могут повысить шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Их причиной в этом случае является стресс.

Как рассказал Dailymail со ссылкой на исследование шведских ученых опубликованное в журнале JAMA Network, до сих пор остается неясным, как именно стресс оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему, однако, как предполагают ученые, он повышает в крови уровень холестерина, триглицеридов, сахара, а также артериальное давление, что, в свою очередь, провоцирует инсульт или инфаркт. Также в исследовании отмечена связь стресса и развития атеросклероза и проблем свертывания крови.

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"Если мы хотим снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире, мы должны рассматривать стресс, как еще один фактор риска", – отметила автор исследования Анника Розенгрен, профессор медицины в Университете Гетеборга.

Она уточнила, что сердечно-сосудистые заболевания – это термин для всех типов заболеваний, поражающих сердце или кровеносные сосуды, включая ишемическую болезнь сердца (закупорку артерий), которая может вызвать сердечные приступы, инсульт и многое другое.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной номер один смертей во всем мире, унося ежегодно около 17,9 миллиона жизней", – акцентировала профессор.

Свои выводы ученые основывают на почти двадцатилетнем наблюдении за почти 119 тыс человек, не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе и проживающих в разных странах: четырех странах с высоким уровнем дохода (включая Канаду, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты), 12 странах со средним уровнем дохода (включая Бразилию, Польшу, Южную Африку) и пяти странах с низким уровнем дохода (включая Индию, Пакистан, Зимбабве).

В выборке отсутствовали крупные западные страны, включая Великобританию и США, и густонаселенные страны, включая Китай, Россию и Японию.

Возраст участников, как мужчин, так и женщин, составлял от 35 до 70 лет, хотя на момент начала исследования средний возраст был 50 лет.

Людей опрашивали об ощущении стресса в прошлом году по шкале от нуля (отсутствие стресса) до трех (тяжелый стресс).

""Стресс" определялся как чувство нервозности, раздражительности или беспокойства из-за факторов на работе или дома, финансовых трудностей или переживания трудных событий и трудных времен в своей жизни. К таким событиям и временам относятся развод, безработица, тяжелая утрата или серьезное заболевание члена семьи", – сказано в пояснении к статье.

Было обнаружено, что 7,3% участников подвергались сильному стрессу, 18,4% – умеренному стрессу, 29,4% –слабому стрессу и 44% – не подвергались стрессу вообще.

За это время было зарегистрировано 5934 сердечно-сосудистых события в виде инфаркта миокарда, инсульта или сердечной недостаточности.

Таким образом, результаты исследования показали, что для участников с высоким уровнем стресса риск сердечно-сосудистых заболеваний в той или иной форме был повышен на 22 процента, сердечного приступа – на 24 процента и инсульта – на 30 процентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше создали одежду, которая реагирует на уровень стресса и может сигнализировать о его уровне в организме.