Блог | Стресс не вызывает рак: опубликовано новое исследование
Стресс не вызывает рак.
Можете отписываться.
Но сначала дочитайте до конца поста.
Далее текст на языке оригинала.
Стрес викликає реакцію тіла. Щоб тіло вижило, загатувалось і другій раз не так реагувало на стрес. Якщо дія стресу не припиняється – тіло виснажується, вимикає довгострокові енергозатратні проекти (наприклад вагітність) і може почати хворіти (остеопороз, депресія, тривожні розлади, гіпоактивні сексуальні розлади, цукровий діабет ІІ типу). Але рак напряму не виникає внаслідок стресу.
Так, я знаю, про ваші аргументи щодо кортизолу і імуносупресії, але це не про рак, а про виснаження і хронічні соплі і загострення аутоімунних захворювань. Кортизол це про ранній остеопороз, передчасну менопаузу і вагінальну сухість.
Але не про рак.
В медичному журналі Cancer 23 береня 2026 року вийшов метааналіз 22 когорт. Проаналізовано 421799 учасників, серед яких 35319 захворіли на той чи інший вид раку. Дослідники вирішили знайти звязок між стресом і будь-яким видом раку.
Та шо вони знають про стрес? – спитаєте ви, заряджаючи екофло перед вечерею і вкладаючись спати в коридорі. Погоджусь, Україна не приймала участь в цьому дослідженні, але фактори психоемоційного стресу були обрані достойні, як на мою скромну думку.
Отже, було проаналізовано вплив на розвиток раку наступних видів "стресу":
– Сімейний статус (частіше це про самотність і покинутість партнером, неможливість знайти партнера)
– Соціальна підтримка, вірніше – її відсутність
– Нещодавня втрата (смерть найближчої людини протягом останніх 12 місяців)
– Загальний дістрес (це щось про країну, яка одночасно у війні, в економічній кризі і без авіасполучення)
– Невротизм (о! це про нагнітання, соцмережі, хейт, буллінг, поганого керівника - батьків - президента, та інше)
Дослідникі зізнались, що найбільшу кількість раку очікували саме в когортах з підвищеним невротизмом та загальним дистресом. Але ніт.
Виявилось, що жоден з цих видів стресу не викликав рак. Найбільший звязок між захворюванням на рак легень знайшли в когорті стресу "сімейного статусу". Але потім провели кореляцію з тим, що самотні люди частіше і більше палили і побачили, що рак легень залежить від статусу курця і не залежить від штампу в паспорті і обручки на пальці.
Отже, стрес не викликає рак.
Стрес спонукає до поведінки, яка може викликати рак: паління, переїдання зі збільшенням маси тіла, надмірне споживання алкоголю. Стрес викликає діабет, метаболічні порушення, остеопороз.
Посилання на публікацію.
Ваша Доктор Наташа (стресолог)