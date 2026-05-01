Стресс не вызывает рак.

Видео дня

Можете отписываться.

Но сначала дочитайте до конца поста.

Далее текст на языке оригинала.

Стрес викликає реакцію тіла. Щоб тіло вижило, загатувалось і другій раз не так реагувало на стрес. Якщо дія стресу не припиняється – тіло виснажується, вимикає довгострокові енергозатратні проекти (наприклад вагітність) і може почати хворіти (остеопороз, депресія, тривожні розлади, гіпоактивні сексуальні розлади, цукровий діабет ІІ типу). Але рак напряму не виникає внаслідок стресу.

Так, я знаю, про ваші аргументи щодо кортизолу і імуносупресії, але це не про рак, а про виснаження і хронічні соплі і загострення аутоімунних захворювань. Кортизол це про ранній остеопороз, передчасну менопаузу і вагінальну сухість.

Але не про рак.

В медичному журналі Cancer 23 береня 2026 року вийшов метааналіз 22 когорт. Проаналізовано 421799 учасників, серед яких 35319 захворіли на той чи інший вид раку. Дослідники вирішили знайти звязок між стресом і будь-яким видом раку.

Та шо вони знають про стрес? – спитаєте ви, заряджаючи екофло перед вечерею і вкладаючись спати в коридорі. Погоджусь, Україна не приймала участь в цьому дослідженні, але фактори психоемоційного стресу були обрані достойні, як на мою скромну думку.

Отже, було проаналізовано вплив на розвиток раку наступних видів "стресу":

– Сімейний статус (частіше це про самотність і покинутість партнером, неможливість знайти партнера)

– Соціальна підтримка, вірніше – її відсутність

– Нещодавня втрата (смерть найближчої людини протягом останніх 12 місяців)

– Загальний дістрес (це щось про країну, яка одночасно у війні, в економічній кризі і без авіасполучення)

– Невротизм (о! це про нагнітання, соцмережі, хейт, буллінг, поганого керівника - батьків - президента, та інше)

Дослідникі зізнались, що найбільшу кількість раку очікували саме в когортах з підвищеним невротизмом та загальним дистресом. Але ніт.

Виявилось, що жоден з цих видів стресу не викликав рак. Найбільший звязок між захворюванням на рак легень знайшли в когорті стресу "сімейного статусу". Але потім провели кореляцію з тим, що самотні люди частіше і більше палили і побачили, що рак легень залежить від статусу курця і не залежить від штампу в паспорті і обручки на пальці.

Отже, стрес не викликає рак.

Стрес спонукає до поведінки, яка може викликати рак: паління, переїдання зі збільшенням маси тіла, надмірне споживання алкоголю. Стрес викликає діабет, метаболічні порушення, остеопороз.

Посилання на публікацію.

Ваша Доктор Наташа (стресолог)