Стройная талия за 30 дней: пищевые привычки, которые помогут избавиться от лишних килограммов

Похудение – задача не из простых, но некоторые пищевые привычки помогут приблизиться к желаемым результатам. Кроме учета калорий важно обращать внимание на качество питания, баланс питательных веществ и время приемов пищи.

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Эти факторы также оказывают существенное влияние на объем талии. Издание eatthis.com опубликовало 10 пищевых привычек, которые помогут похудеть уже через 30 дней.

Значения имеют также другие факторы, такие как физическая активность, уровень стресса и качество сна. Добавив кардио- и силовые упражнения, работая над снижением стресса с помощью медитации и нормализовав сон, можно добиться еще лучших результатов. Сохраняя постоянство в пищевых привычках и включив здоровые изменения в другие аспекты жизни, можно увидеть первые результаты уже через 30 дней.

Уменьшите количество сахара

Не обязательно полностью отказываться от сладкого, однако уменьшение потребления сахара поможет избавиться от лишнего жира на талии. Добавленный сахар содержится в сладких напитках, выпечке, кондитерских изделиях, хлопьях и различных обработанных продуктах. Сократите потребление рафинированного сахара, употребляя его не более половины обычного количества: добавьте меньше сахара к кофе, выберите темный шоколад вместо мороженого или пропустите конфеты на работе.

Потребляйте больше белка на завтрак

Чтобы избежать быстрых перекусов, добавьте белок к утренней трапезе. Американское общество диетологов указывает, что употребление белка с утра способствует лучшему контролю уровня глюкозы и улучшает чувство сытости. Греческий йогурт, сыр с ягодами или яичный омлет с овощами помогут насытиться до обеда.

Добавьте больше клетчатки в рацион

Клетчатка способствует сытости, улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень энергии в течение дня. Чтобы получить достаточное количество клетчатки, начните день с овсяной каши с фруктами, цельнозерновыми тостами или йогуртовым парфе с орехами и ягодами.

Заполняйте половину тарелки овощами и фруктами

Исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что только один из десяти взрослых потребляет необходимое количество овощей и фруктов. Рекомендуется есть 1,5-2 чашки фруктов и 2-3 чашки овощей ежедневно, что добавит вашему блюду клетчатки, витаминов и антиоксидантов при минимуме калорий.

Не допускайте сильного ощущения голода

Чтобы избежать переедания, старайтесь не доводить себя до чрезмерного голода. Ешьте каждые три-четыре часа, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии, а во время перекусов выбирайте белки или жиры: овощи с хумусом, яблоки с арахисовым маслом или сыр с ягодами.

Не ешьте по крайней мере за два часа до сна

Чтобы избежать лишнего набора веса, потребляйте пищу за несколько часов до сна. Это снижает риск проблем с пищеварением и позволяет улучшить качество сна.

Комбинируйте различные питательные вещества в перекусах

Один углеводный продукт, например гранола или фрукты, может вызвать резкое повышение энергии. Чтобы почувствовать сытость, добавляйте белок или жиры: крекеры с хумусом, банан с орехами или гранола с низким содержанием сахара.

Ограничьте обработанные углеводы

Перекусывая обработанными углеводами, такими как крекеры или хлеб, вы потребляете больше соли, сахара и добавок. Ограничьте обработанные продукты до одного раза в день и заменяйте их свежими фруктами или орехами.

Ешьте после тренировки

В течение 45 минут после физической нагрузки употребление белка и углеводов улучшит восстановление мышц и поддерживает уровень энергии. Смузи с йогуртом или орехи с фруктами – идеальные варианты.

Избегайте пустых калорий

Пустые калории из твердых жиров и добавленного сахара не приносят питательной ценности. Вместо масла для тостов используйте ореховое масло или авокадо, а для приготовления выбирайте рыбу или птицу, чтобы избежать избытка калорий.

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