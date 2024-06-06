Сухие и потрескавшиеся губы: как избавиться от проблемы

О появлении сухости и шелушения губ может свидетельствовать множество причин. В частности, такое явление наблюдается зимой, когда на кожу влияет морозный воздух, или летом, когда губы высушивает жара.

Кроме того, такие проблемы возможны при недостаточном увлажнении, из-за экологических факторов и когда человек болеет, принимая определенные лекарственные препараты. Как ухаживать за губами, чтобы избавиться от сухости, узнавали в OBOZ.UA.

Не облизывайте и не кусайте губы

Слюна способна провоцировать обветривание и раздражать губы. Чтобы увлажнить их, следует использовать специальный бальзам тогда, когда вы ощущаете сухость.

Удалите мертвую кожу зубной щеткой

Чтобы избавиться от кожуры на губах, не нужно их кусать, а лучше использовать зубную щетку. Смочите ее в теплой воде и проведите коже, чтобы вернуть блеск, мягкость и цвет губ.

Выбирайте бальзам из SPF

Солнцезащита для губ столь же важна, как и для кожи в целом. Фонд борьбы с раком кожи заявил, что рак кожи губы чаще встречается у мужчин со светлой кожей старше 50 лет, а влияние солнечного света делает нижнюю губу более уязвимой.

Используйте скраб для губ

По крайней мере, дважды в неделю скрабуйте губы, чтобы удалить мертвую кожу и улучшить внешний вид губ. Для этого можно использовать медово-сахарный скраб, кокосовое и сахарный скраб, кофейный порошок и скраб из оливкового масла.

Полезные привычки

Перед нанесением помады нанесите бальзам для губ.

Ежедневно очищайте губы мицеллярной водой и аккуратно смывайте их.

Попытайтесь противостоять желанию кусать сухие губы.

Нанесите на ночь толстый слой бальзама для губ.

Увлажнение является ключевым, поэтому пейте много воды.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как ухаживать за губами, чтобы вернуть им увлажнение.

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