Сухие и потрескавшиеся губы: как избавиться от проблемы
О появлении сухости и шелушения губ может свидетельствовать множество причин. В частности, такое явление наблюдается зимой, когда на кожу влияет морозный воздух, или летом, когда губы высушивает жара.
Кроме того, такие проблемы возможны при недостаточном увлажнении, из-за экологических факторов и когда человек болеет, принимая определенные лекарственные препараты. Как ухаживать за губами, чтобы избавиться от сухости, узнавали в OBOZ.UA.
Не облизывайте и не кусайте губы
Слюна способна провоцировать обветривание и раздражать губы. Чтобы увлажнить их, следует использовать специальный бальзам тогда, когда вы ощущаете сухость.
Удалите мертвую кожу зубной щеткой
Чтобы избавиться от кожуры на губах, не нужно их кусать, а лучше использовать зубную щетку. Смочите ее в теплой воде и проведите коже, чтобы вернуть блеск, мягкость и цвет губ.
Выбирайте бальзам из SPF
Солнцезащита для губ столь же важна, как и для кожи в целом. Фонд борьбы с раком кожи заявил, что рак кожи губы чаще встречается у мужчин со светлой кожей старше 50 лет, а влияние солнечного света делает нижнюю губу более уязвимой.
Используйте скраб для губ
По крайней мере, дважды в неделю скрабуйте губы, чтобы удалить мертвую кожу и улучшить внешний вид губ. Для этого можно использовать медово-сахарный скраб, кокосовое и сахарный скраб, кофейный порошок и скраб из оливкового масла.
Полезные привычки
- Перед нанесением помады нанесите бальзам для губ.
- Ежедневно очищайте губы мицеллярной водой и аккуратно смывайте их.
- Попытайтесь противостоять желанию кусать сухие губы.
- Нанесите на ночь толстый слой бальзама для губ.
- Увлажнение является ключевым, поэтому пейте много воды.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как ухаживать за губами, чтобы вернуть им увлажнение.
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