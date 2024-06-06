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Сухие и потрескавшиеся губы: как избавиться от проблемы

Елена Кравченко
Новости медицины
1 минута
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Сухие и потрескавшиеся губы: как избавиться от проблемы

О появлении сухости и шелушения губ может свидетельствовать множество причин. В частности, такое явление наблюдается зимой, когда на кожу влияет морозный воздух, или летом, когда губы высушивает жара.

Кроме того, такие проблемы возможны при недостаточном увлажнении, из-за экологических факторов и когда человек болеет, принимая определенные лекарственные препараты. Как ухаживать за губами, чтобы избавиться от сухости, узнавали в OBOZ.UA.

Не облизывайте и не кусайте губы

Слюна способна провоцировать обветривание и раздражать губы. Чтобы увлажнить их, следует использовать специальный бальзам тогда, когда вы ощущаете сухость.

Удалите мертвую кожу зубной щеткой

Чтобы избавиться от кожуры на губах, не нужно их кусать, а лучше использовать зубную щетку. Смочите ее в теплой воде и проведите коже, чтобы вернуть блеск, мягкость и цвет губ.

Выбирайте бальзам из SPF

Солнцезащита для губ столь же важна, как и для кожи в целом. Фонд борьбы с раком кожи заявил, что рак кожи губы чаще встречается у мужчин со светлой кожей старше 50 лет, а влияние солнечного света делает нижнюю губу более уязвимой.

Используйте скраб для губ

По крайней мере, дважды в неделю скрабуйте губы, чтобы удалить мертвую кожу и улучшить внешний вид губ. Для этого можно использовать медово-сахарный скраб, кокосовое и сахарный скраб, кофейный порошок и скраб из оливкового масла.

Полезные привычки

  • Перед нанесением помады нанесите бальзам для губ.
  • Ежедневно очищайте губы мицеллярной водой и аккуратно смывайте их.
  • Попытайтесь противостоять желанию кусать сухие губы.
  • Нанесите на ночь толстый слой бальзама для губ.
  • Увлажнение является ключевым, поэтому пейте много воды.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как ухаживать за губами, чтобы вернуть им увлажнение.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская