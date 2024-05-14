Сухие и секущиеся волосы: делаем маску дома из натуральных ингредиентов

Волосы, как и кожа, нуждаются в регулярном увлажнении для поддержания своей красоты. Использование увлажняющих средств и регулярные маски помогают избежать сухости и ломкости волос.

Полезными ингредиентами могут стать мед, оливковое масло, авокадо и другие, питающие волосы изнутри. Как можно ухаживать за волосами дома, чтобы сохранить их здоровыми на долгие годы, пишет OBOZ.UA.

Банановая маска с оливковым маслом

Чтобы сделать эту маску, вам понадобится:

1. Сделайте пюре из спелого банана с добавлением одной столовой ложки оливкового масла.

2. Равномерно распределите эту смесь по всей длине волос от корней до кончиков и оставьте ее на 10-15 минут перед смыванием.

Как оно работает: сочетание свойств банана, богатого калием, и оливкового масла, содержащего полезные жиры и витамин Е, обеспечивает увлажнение тусклых, поврежденных и сухих волос.

Маска из авокадо и кокосового молока

Чтобы сделать эту маску, вам понадобится:

1. Одно спелое авокадо смешайте с 1/2 стакана кокосового молока и одной столовой ложкой оливкового масла.

2. Доведите до консистенции пюре.

3. После нанесения этой маски наденьте на волосы шапочку для душа на 20-30 минут. Тщательно смойте.

Как оно работает: благодаря своему богатому составу жиров и белков эта маска способствует укреплению волос.

Медовая маска

Чтобы сделать эту маску, вам понадобится:

1. Смешайте одну столовую ложку меда и две ложки масла (кокосовое, оливковое или жожоба).

2. Равномерно распределите эту смесь по волосам, особенно обращая внимание на кончики. Через 20 минут смойте ее шампунем.

Как оно работает: мед обладает свойствами увлажнения, поэтому он естественным образом способствует увеличению влажности в сухих волосах.

Тыквенная маска с кокосовым маслом

Чтобы сделать эту маску, вам понадобится:

1. Для этой маски можно взять 1/4 части тыквы, которую нужно довести до консистенции пюре.

2. Перемешайте его с двумя столовыми ложками косового масла.

3. Нанесите на волосы и оставьте на 20 минут. Тщательно смойте эту маску.

Как оно работает: эта простая маска, составленная из двух ингредиентов, насыщена большим количеством витаминов, способствующих увлажнению и сохранению здоровья волос.

Маска из йогурта

Чтобы сделать эту маску, вам понадобится:

1. Смешайте четыре столовых ложки настоящего алоэ вера с тремя ложками йогурта. Добавьте две ложки хоть какого растительного масла.

2. Перемешайте тщательно и нанесите полученную смесь на волосы от корней до кончиков.

3. Смойте маску через 30 минут.

Как оно работает: помогает восстановить поврежденные и сухие волосы.

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