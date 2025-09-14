Суперпродукты для почек: секреты профилактики опасной болезни

Наши почки ежедневно выполняют огромную работу, очищая кровь от токсинов и поддерживая баланс воды и минералов. Однако многие люди даже не догадываются, что с возрастом или под влиянием вредных привычек рискуют столкнуться с хронической болезнью почек.

Этот недуг развивается незаметно, без явных симптомов, пока не переходит в опасную стадию. Правильно подобранное питание способно снизить риск и защитить почки от повреждений, отмечает eatthis.com.

Чтобы понять, почему все больше людей сталкиваются с хронической болезнью почек (ХБП), команда Meatless Monday пообщалась с Гейл Торрес, магистром наук, дипломированной медсестрой и старшим директором по клиническим коммуникациям Национального фонда почек (NKF). Она объяснила, какие шаги помогут уменьшить риск развития ХБП.

Что такое хроническая болезнь почек и почему она распространяется?

ХБП – это нарушение функции почек, которое длится не менее трех месяцев и может постепенно привести к полной их недостаточности. Поврежденные почки хуже очищают кровь от токсинов и жидкости, что со временем вызывает повышенное давление, анемию, проблемы с костями, плохое усвоение питательных веществ и даже поражение нервов. Кроме того, ХБП повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным Системы данных о почках США за 2021 год, распространение ХБП напрямую связано с ростом количества людей с ожирением, диабетом и гипертонией. Свою роль играет и малоподвижный образ жизни вместе с несбалансированным питанием, которые способствуют возникновению этих состояний.

Почему болезнь часто остается незамеченной?

"ХБП часто называют тихим убийцей", – отмечает Гейл Торрес. И действительно, болезнь может долго не проявляться никакими симптомами, пока не перейдет в тяжелую стадию. Именно поэтому регулярная диагностика почечных показателей является чрезвычайно важной. Простые анализы помогают выявить ХБП на раннем этапе, когда еще можно быстро начать лечение и предотвратить необратимые поражения.

Какие симптомы сигнализируют о ХБП?

На более поздних стадиях могут проявиться следующие признаки:

хроническая усталость;

проблемы с концентрацией внимания;

снижение аппетита;

тошнота и рвота;

трудности со сном;

судороги мышц;

изменения в частоте мочеиспускания;

отеки стоп и лодыжек.

Питание для снижения риска ХБП

Специалисты советуют ограничивать соль и натрий, делая акцент на фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах, семенах, а также на полезных жирах и нежирных молочных продуктах. Стоит отдавать предпочтение рыбе с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и постному мясу. Наиболее эффективными считаются средиземноморская диета и программа DASH, направленная на борьбу с гипертонией.

Такое питание помогает избегать диабета и высокого давления – главных факторов риска ХБП. Кроме того, оно способствует поддержанию здорового веса. Растительная диета также создает благоприятные условия для почек, ведь уменьшает кислотную нагрузку на организм. Это особенно важно для тех, кто имеет склонность к камням в почках или подагре.

Какие продукты самые полезные для почек?

Эксперты по питанию при Национальном фонде почек составили список продуктов, которые следует включать в рацион для поддержания почечного здоровья. Хотя ни один из них не является универсальным средством от болезней, регулярное употребление поможет снизить риски:

специи и травы;

клубника;

корнеплоды (морковь, картофель, репа);

фасоль;

семена и орехи;

цельнозерновые продукты;

листовая зелень;

различные виды тыквы;

помидоры;

черника;

яблоки.

