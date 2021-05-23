Сверхурочный рабочий день ежегодно убивает сотни тысяч людей – ВОЗ

Чрезмерно продолжительный рабочий день грозит преждевременной смертью, заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как показало первое глобальное исследование, посвященное данной теме, в 2016 году 745 тысяч человек умерли от инсульта и сердечных заболеваний, вызванных слишком длинным рабочим днем, пишет BBC.

Согласно отчету ВОЗ, особенно актуальна эта проблема в Юго-Восточной Азии и на западе Тихоокеанского региона. Также отмечается, что тенденция может усугубиться из-за пандемии коронавируса.

Согласно результатам исследования, проведенного совместно с Международной организацией труда, при работе 55 часов в неделю и более риск инсульта возрастает на 35%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – на 17% по сравнению с 35-40-часовой рабочей неделей.

При этом почти три четверти умерших от слишком продолжительной работы – мужчины среднего и старшего возраста. Часто смерть наступала гораздо позже, иногда через десятки лет после такой работы.

Хотя исследование не учитывало период пандемии COVID-19, в ВОЗ считают, что учащение случаев удаленной работы и экономический кризис могли увеличить риски, связанные с продолжительным рабочим днем, поскольку, по данным организации, во время национальных карантинов число рабочих часов увеличивается примерно на 10%.

В связи с этим в ВОЗ предложили работодателям учесть результаты исследования и отметили, что сокращение продолжительности работы принесет пользу, увеличив производительность труда.

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