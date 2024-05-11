Свободное дыхание после простуды: 5 асан йоги для очищения носовых пазух
После болезней и во время сезона цветения мы можем чувствовать, как наши пазухи забиты и не способны дышать на полную. Кроме того, из-за синусовой инфекции носовой проход может быть воспален, что также препятствует свободному дыханию.
Как избавиться от боли и неприятного ощущения, чтобы снова начать дышать свободно? Предлагаем узнать о нескольких упражнениях из йоги, которые раскроют пазухи.
Пранаяма
Сядьте ровно, скрестите ноги, закройте правую ноздрю большим пальцем и глубоко вдохните через левую ноздрю. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Далее повторите упражнение с другой ноздрей, закрыв левую. Повторять практику следует 10-12 раз для каждой ноздри.
Матсьясана
Лягте на спину соединив ноги и держа руки по бокам. Далее выдохните, медленно поднимите голову и грудь, держа это положение коснитесь головой пола. Осторожно вдохните и выдохните. Повторять упражнение надо до тех пор, пока не почувствуете дискомфорт.
Пурвоттонасона
Сядьте вытянув ноги перед собой, а руки держите за бедрами ладонями вниз. Поднимите бедра глядя вверх, балансируя на ногах и руках. Таким образом должна образоваться прямая линия от головы к ногам. Такую позу следует держать 30 секунд, после чего расслабиться и вернуться в исходную позу.
Сарвангасана
Займите позу лежа и поднимите обе руки к потолку. Далее оторвите бедра и спину от пола и продолжайте нормально дышать. Такое положение следует держать 30 секунд, после чего можно увеличивать продолжительность упражнения.
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