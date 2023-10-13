Сьогодні обговоримо чому важливо своєчасно перевіряти та видаляти родимки та як це впливає на наше здоров’я

Спочатку розвінчаємо кілька міфів

Міф перший: не всі родимки можна видаляти

Насправді видалити можна будь-яке новоутворення шкіри без шкоди для здоров’я. Більше того, чим раніше це зробити – тим менше ризику отримати в майбутньому злоякісне новоутворення на тілі.

Часто ми чуємо від людей: моя знайома/знайомий помер після видалення родимки, не можна було її видаляти!!!

Це велика помилка, бо люди помирають не від самого факту видалення злоякісного новоутворення, а через дуже пізнє втручання спеціалістів. Варто зауважити, що частота захворювань на рак шкіри за останнє століття збільшилась у понад 400 разів, а меланома є однією з найбільш агресивних онкологічних захворювань. І якщо на першій стадії захворювання (після підтвердження діагнозу лабораторією) при правильному видаленні можна просто стати на облік до онколога і перевіряти всі новоутворення, що з’являтимуться, на другій стадії цього вже буде недостатньо

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Отже, ні в якому разі не відкладайте візит до лікаря

Міф другий: влітку родимки видаляти неможна, перенесу візит до лікаря на осінь

Місце видалення дійсно треба берегти від потрапляння прямих сонячних променів, але ж температура повітря і сонце – зовсім різні речі. В ясну та сонячну зимову погоду промені ніяк не менші, аніж влітку. Тому берегтися від сонця треба цілий рік

Можна, звичайно, сказати, що в спекотну погоду рана заживатиме довше. Але ж якщо видалити утворення в липні, воно явно загоється до жовтня, це означає, що проблема вирішиться раніше

Просте правило: нема родимки – нема проблеми

А у випадку із меланомою кілька днів можуть вирішити буде людина жити, чи ні.

Висновок як і раніше: не відкладайте візит до лікаря. Запишіться якщо не на видалення, то хоча б на перевірку родимки будь-якої пори року

Якісна діагностика рятує життя

Крім вчасності звернення до лікаря, його кваліфікації, важливу роль відіграє також обладнання, на якому проводиться діагностика. Я у своїй роботі віддаю перевагу тільки преміальному обладнанню, яке дає кольорову картинку зі збільшенням не менш як у 20 разів. Крім того, повинна бути змога отримати фото результату, щоб пацієнт міг відстежити, чи змінюється це утворення з часом.

Якщо лікар замість дерматоскопа дивиться в лупу – ви не можете бути впевненими в правильності діагностики

Важливо робити лабораторне дослідження

Остаточний діагноз може встановити лише лікар-гістолог, тому при виявленні хоча б мінімальної підозри в тому, що утворення може бути злоякісним, ми рекомендуємо відправити його на гістологічне дослідження. Воно покаже не тільки доброякісність чи злоякісність утворення, а і те, чи повністю всі злоякісні тканини видалені (в такому випадку гістолог зазначає: видалено в межах здорових тканин).

В яких же випадках треба однозначно звертатися до лікаря для перевірки/видалення родимки:

межі родимки нерівні, края порізані;

з’явилася нова родимка, яка відрізняється швидким зростанням;

стара родимка почала змінюватись;

травмування родимки;

рідні пацієнта хворіли на рак шкіри;

наявність великих родимок (більше 5 мм);

наявність і прояв великих пігментних плям.

В групі ризику також люди зі світлим кольором шкіри та обличчя. Але найбільший ризик несе солярій та зловживання сонячними ваннами без нанесення спеціального крему

Отже, причин перевірити родимки дуже багато, а вчасна діагностика часто рятує життя

Будьте здорові, красиві та щасливі!