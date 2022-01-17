Так снижать температуру нельзя: Минздрав предупредил об опасности популярного народного метода
Обтирание спиртом не эффективно для снижения повышенной температуры тела. А даже наоборот, такая процедура при высокой температуре может вызвать дополнительный нагрев тела и привести к ожогам кожи.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Отмечается, что лихорадку лечить нет смысла (если температура не очень высокая), а обтирание спиртом является не только неэффективным, но и опасным.Почему обтирание спиртом не работает
После нанесения на кожу, спирт начинает быстро испаряться. Это сразу вызывает ощущение охлаждения, которое может стать долгожданным облегчением, если у вас жар. Однако такое охлаждение тела является чисто ощущением. Такая процедура временно снижает температуру кожных покровов, но внутренняя температура тела при этом не уменьшается.
К тому же обтирание кожи спиртом может привести к ознобу и дрожанию: так организм сигнализирует, что вам слишком холодно. Для этого он будет вынужден повышать общую температуру тела, чтобы преодолеть эти симптомы.
В МОЗ предупреждают, что обтирание спиртом может быть особенно опасным для детей. Спирт является очень токсичным веществом и способен всасываться через кожу. Кожа у детей достаточно нежная, поэтому контакт со спиртом может вызвать ожоги, а также вызвать дерматиты или аллергические реакции.Почему не стоит спешить сбивать температуру
Не каждую лихорадку следует лечить специализированно. При основном заболевании температура тела повышается, потому что иммунная система пытается бороться с инфекцией, формируя антитела. Повышенная температура тела – попытка убить возбудителя болезни.
Если температура не приводит к дискомфорту и она ниже определенного порога (ниже 38,5˚С), то специально снижать ее не нужно, подчеркнули в министерстве. Лучше пить достаточно чистой воды комнатной температуры. Так организм не будет испытывать обезвоживания и будет производить достаточно пота для естественного охлаждения всего тела.
Если температура выше этого порогового значения или вы чувствуете себя плохо, лучше обратиться к семейному врачу за советом. Врач подскажет, какое именно лекарственное средство и в какой дозировке целесообразнее использовать именно для снижения температуры.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, одним из симптомов COVID-19 является высокая температура, которую при данном заболевании следует сбивать даже при 37,5. Однако следует учесть, что при коронавирусе пить жаропонижающее придется в больших дозах.
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