Тело теряет равновесие: 10 ежедневных привычек, которые вам вредят

Баланс является критически важным для сохранения активности, независимости и качества жизни, особенно с возрастом. Ежедневные привычки, на которые мы почти не обращаем внимания, могут постепенно подрывать способность сохранять равновесие.

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Даже привычное длительное сидение или неправильная осанка могут нарушить стабильность тела и повысить риск падений. Тренер Майк Маси объясняет eatthis.com, какие именно действия ежедневно вредят вашему равновесию – и как этого избежать.

Эксперт поделился списком из десяти ежедневных привычек, которые незаметно разрушают ваше равновесие и снижают качество жизни.

1. Слишком много сидите

Длительное сидение негативно сказывается на работе мышц кора, уменьшает гибкость и провоцирует скованность в теле. Клиника Майо предупреждает, что чрезмерное сидение связано с более высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже онкологии.

"Сам факт сидения не является вредным. Проблема возникает, когда вы находитесь в сидячем положении слишком долго. Это ослабляет мышцы, ответственные за равновесие, в частности в области голеней и бедер. Если вы работаете за столом, чередуйте положение сидя, стоя и на коленях, а также не забывайте о регулярных прогулках", – объясняет Маси.

2. Отсутствие регулярной физической активности

Малоподвижный стиль жизни ухудшает равновесие, поскольку мышцы ослабевают, а суставы теряют гибкость. Одно из исследований показало, что регулярные тренировки помогают улучшить осанку и, соответственно, стабильность тела.

"Наше тело приспосабливается к той нагрузке, которую мы ему даем. Равновесие в значительной степени зависит от силы мышц. Если они не используются, со временем происходит их атрофия, что негативно влияет на устойчивость", – отмечает Маси.

3. Пренебрегаете правильной осанкой

Неправильное положение тела способно сместить центр тяжести, нарушая баланс и повышая риск падений.

"Если вы часто сутулитесь или наклоняетесь вперед – это сдвигает ваш центр массы. Само по себе это не критично, но когда такое поведение становится постоянным, тело начинает адаптироваться, и это негативно влияет на ваше равновесие", – объясняет эксперт.

4. Носите неудобную обувь

Неудачный выбор обуви – еще одна причина нарушений равновесия. Обувь без надлежащей поддержки или неправильного размера снижает устойчивость тела.

"Высокие каблуки или некомфортная обувь нарушают стабильность. Выбирайте модели с поддержкой свода стопы и удобной посадкой. Если у вас плоскостопие, обратите внимание на ортопедические стельки", – предостерегает Маси.

5. Игнорируете сигналы здоровья

Нарушение зрения, проблемы с внутренним ухом или сбои в работе вестибулярной системы способны серьезно повлиять на равновесие. Такие состояния требуют скорейшей диагностики и лечения.

"На равновесие влияют несколько систем – зрительный аппарат, вестибулярный аппарат и соматосенсорная система. Если одна из них дает сбой, риск падения значительно возрастает", – отмечает Маси.

6. Недостаточно пьете воды

Обезвоживание может вызвать снижение давления и головокружение, что напрямую влияет на способность удерживать равновесие.

"Вода 9 основная составляющая нашего тела. Ее недостаток влияет на объем крови и артериальное давление. Когда давление падает, могут возникать головокружения, а это уже проблема для стабильности", – объясняет Маси.

7. Чрезмерное увлечение нездоровой пищей и алкоголем

Переедание и злоупотребление алкоголем не только вредят здоровью, но и могут нарушить когнитивные функции, отвечающие за координацию.

"Повышенный вес и постоянно высокий уровень сахара в крови из-за несбалансированного питания вредят нервной системе. А это может привести к снижению чувствительности в ногах. Контроль массы тела – критический аспект профилактики проблем с равновесием", – объясняет тренер.

8. Пропускаете приемы пищи

Нерегулярное питание или большие перерывы между приемами пищи могут вызвать резкие изменения уровня сахара в крови и вызвать энергетические сбои.

"Гипогликемия часто вызывает головокружение, что крайне опасно с точки зрения риска потери равновесия. Избегайте длительного голодания, особенно если у вас есть склонность к пониженному давлению или низкому уровню глюкозы", – говорит Маси.

9. Игнорируете побочные эффекты медикаментов

Некоторые препараты способны влиять на координацию из-за побочных эффектов, таких как сонливость или головокружение. Комбинация лекарств без контроля врача может быть особенно рискованной.

"Одновременный прием нескольких медикаментов может либо усиливать, либо ослаблять действие друг друга. Поэтому всегда стоит советоваться с врачом при изменении схемы лечения", – советует Маси.

10. Чрезмерно полагаетесь на вспомогательные средства

Трости, ходунки и другие устройства могут быть необходимы, но слишком частое их использование приводит к мышечной слабости нижних конечностей.

"Злоупотребление вспомогательными средствами может привести к тому, что вы постепенно потеряете способность передвигаться без посторонней поддержки. Если вы вынуждены пользоваться таким оборудованием, стоит поработать с физиотерапевтом, чтобы постепенно восстановить мышечную силу и уменьшить зависимость", – предупреждает эксперт.

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